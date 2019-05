Od startu voleb uběhly téměř tři hodiny a volit jim tu zatím přišlo asi patnáct lidí. „V tomto okrsku je volební účast vždy nízká, ale přesto jsme čekali, že přijde více lidí,“ hodnotí předseda komise Dušan Pitrucha.

Podobně to vypadá i ve volební místnosti nedaleko brněnského náměstí Svobody. „Účast je zatím asi na deseti procentech. Myslela jsem si, že by to mohlo být aspoň dvacet, ale uvidíme, co ještě přinese sobota. Chodí poměrně dost lidí s voličskými průkazy. Je fajn, že si je lidé vyřizují,“ sdělila členka komise Šárka Václavíková.

Vzápětí vzpomíná na situaci, kdy se s kolegy pobavili, když k volbám přišel muž v tričku s fotkou pana prezidenta Zemana a jeho slavným, ne zrovna slušným výrokem v rozhlase.

Do rodného Blanska přichází z Prahy v pátek volit Daniel Dvořák ze spolku Milion chvilek pro demokracii a prozrazuje, že hlas dává opoziční demokratické straně. „Mám obavy, že posílí euroskeptické a extremistické strany. Ty, které lidi straší nebo jimi manipulují. To může zásadním způsobem ovlivnit nejen směřování samotné Evropské unie, ale i jednotlivých členských států,“ doplňuje.

Extremistické a euroskeptické názory jsou podle něj několik posledních let na vzestupu. „Jak bude tento trend pokračovat, záleží i na nás. Já volím, protože Evropa je náš domov. A my jsme zároveň Evropa,“ uzavírá Dvořák.

Páteční volební účast se v Jihomoravském kraji zastavuje na pouhých patnácti procentech. „Lidem je to asi jedno. Raději si stěžují, než aby šli volit,“ hodnotí situaci jeden z voličů Petr Volf.

Ani sobotní den mnoho Jihomoravanů do volebních místností nepřivádí. Jsou však místa, kde je účast přece jenom vyšší. Třeba brněnská Masarykova čtvrť. "Žije tu spousta intelektuálů, volební účast je tady tradičně nadprůměrná," vysvětluje člen jedné z volebních komisí František Schildberger.

"Už v devět hodin ráno byla účast na dvaatřiceti procentech," doplňuje předseda jiné komise Bohumil Bílek.

V nedaleké místnosti na brněnském náměstí Míru se komise baví úsměvnou situací. "Jedno dítě nám tu chtělo vzít pomeranč a vlézt si do volební urny," prozrazuje Petra Ondrašíková. Doplňuje také, že od posledních voleb je tady účast vyšší.

Nad průměrem je volební účast také v obcích Holubice na Vyškovsku a Lovčice na Hodonínsku. Do volebních místností tu totiž místní kromě voleb do Evropského parlamentu přivádí i místní referenda. V Holubicích kvůli stavbě kasina, v Lovčicích rozhodují, zda na silnici nechat stávající kostky nebo je vyměnit za asfalt.

Volit v sobotu vyráží také šestaosmdesátiletý František Novák z Adamova na Blanensku. I v pokročilém věku se o politiku zajímá a podle něj prý nevynechal žádné volby. „K evropským volbám míří tradičně o poznání méně lidí než v těch obecních. To nahrává různým radikálním uskupením a také komunistům, jejichž voliči k volbám chodí pravidelně a mohli by uspět. Těm hlas ale rozhodně nedám a snad to můj hlas trošku rozředí,“ hlásí vitální důchodce.

Volební místnosti se v sobotu ve dvě odpoledne definitivně uzavírají. Podle posledních údajů je průměrná volební účast v kraji na šestadvaceti procentech, v Brně pak na třiatřiceti procentech.