„O roušky nás požádala naše sesterská společnost Glanzstoff Lovosice. Nepoužije je jen ona, ale věnovala je i Lovochemii, místní nemocnici a městskému úřadu,“ říká pilot a personální ředitel velické Kordárny Jakub Eifler.

Právě jeho oddělení se z různých místních zdrojů podařilo sehnat velké množství ručně šitých roušek. Celkem devatenáct set. „V hlavě jsem měl plán, že pro rychlejší transport použiji právě letadlo z našeho aeroklubu. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale kolega přišel s variantou letět velmi brzy ráno. A pak to byl fantastický zážitek,“ vrací se k nedělnímu startu v 6:38, při němž právě vycházelo slunce, čtyřiačtyřicetiletý letec.

Za půldruhé hodiny přistál v Roudnici nad Labem, kam si pro potřebné roušky přijel personální ředitel Glanzstoff Jan Helcl z nedalekých Lovosic.

Svůj dobrovolnický let ve výšce dvanáct set dvacet metrů by rád provedl co nejdříve znovu. „Nyní chystáme druhou várku, další zhruba dva tisíce roušek. A pokud vše vyjde, tak celou akci ke konci týdne zopakujeme,“ dodává Eifler.