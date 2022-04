O osmdesát procent tržeb přišel loni majitel fitness centra v brněnské Bystrci Patrik Záruba. „Otevřeno bylo jen pár měsíců v létě, kdy do fitka ani v běžném roce nechodí tolik lidí jako v zimě. Jsem rád, že se letos vše vrátilo do normálu a že si sportovci opět kupují permanentky na cvičení,“ sdělil majitel.

Od pravidelného cvičení v posilovně upustil Petr Urbánek z Brna. „Upřímně mě nařízená opatření a nošení roušek od návštěvy fitka odradilo. Začal jsem více jezdit na kole a běhat v přírodě. Domů jsem si navíc pořídil běžecký pás a byla to dobrá investice, protože omezení platila mnohem déle než jsem čekal,“ svěřil se mladý muž.

K odvážnému kroku se během kovidu odhodlala majitelka Master Fitness v Bučovicích na Vyškovsku Michaela Matyášová Schürgerová, když v nedalekém Slavkově u Brna otevřela druhou pobočku. „Sportovní centrum v Bučovicích bylo ztrátovější a po kovidu je to pořád méně klientů než dříve, ale na náklady na provoz si vydělám. Ve Slavkově jsme loni vybudovali fitko přímo před domem na vlastním pozemku, ale kvůli nařízeným opatřením jsme nemohli otevřít a rozjelo se to až později. Fungujeme teprve rok, takže ještě nemám s čím porovnat případné propady,“ řekla majitelka.

Podle prezidentky České komory fitness Jany Havrdové kovidová opatření masivně ovlivnila celé podnikaní v oblasti pohybových aktivit. „Ztráty, které počítáme, převyšují určitě jeden a půl miliardy korun za poslední dva roky. První kovidovou vlnu nezvládlo až deset procent provozovatelů fitness center, za celou dobu je to zhruba patnáct procent,“ vyčíslila prezidentka.

Dodala, že roční obrat fitness sektoru v Česku loni činil celkem 2,6 miliardy korun, což je o čtyřicet procent méně oproti roku 2020 a o více než pětadvacet procent se snížila návštěvnost fitness center.

Podle Havrdové letos posilovny bojují s vysokými cenami energií. „Lidé mají tendenci se do sportovišť vracet, ale nedá se říct, že by praskala ve švech. Začíná se to vracet k číslům které byla v roce 2019, ale řadě provozovatelů narostly náklady na energie o více než sto procent, leckdy jsou dvakrát až třikrát větší než platili. Týká se to především fitek, kde mají i bazén či saunu,“ doplnila prezidentka.