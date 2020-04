Od úterního večera přibyl i jeden záznam do statistiky zemřelých. „V úterý večer bohužel zemřel jeden pacient na Anesteziologicko-resuscitační klinice naší nemocncie. Klinika nyní pečuje o čtyři pacienty s Covid-19 ve vážném stavu. Všichni jsou napojeni na umělou plicní ventilaci, jednoho bylo možné díky zlepšení stavu odpojit od mimotělní podpory života na přístroji EMO,“ sdělila ve středu mluvčí brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny Dana Lipovská.

Hygienici sledují dva příznivé trendy ve vývoji epidemie. „Nově zjištěné případy v naprosté většině pochází z okruhu lidí, kteří byli s nemocným v nejužším kontaktu jako členové rodiny či spolubydlící. Případy takzvaného komunitního přenosu nyní téměř nezaznamenáváme,“ uvedla Renata Ciupek z krajské hygienické stanice.

Naprostá většina nemocných také zůstává v domácím léčení. „Z dosud zjištěných nemocných se jich doma léčilo či léčí 363, což je přes osmdesát procent. U většiny nyní nemocných už také nejde o akutní stav onemocnění, ale o jeho doznívání či stav před ukončením domácí izolace,“ upřesnila Ciupek.

Pro to, aby pacienta uznali za zotaveného, mají hygienici přísná kritéria. „Pacient by měl být víc než tři dny bez horečky, nebo by mělo uplynout alespoň sedm dní od začátku onemocnění. Poté lze přistoupit ke kontrolním testům. Za uzdraveného považujeme pacienta, který má dva negativní vzorky odebrané z horních cest dýchacích v rozmezí delším čtyřiadvaceti hodin,“ přiblížila Ciupek.

Nejvíce zotavených je v Brně, kde se z nemoci zotavilo 107 lidí. Brno spolu s Blanenskem a Znojemskem hlásí víc než dvě třetiny zotavených. Pod polovinou zůstává zatím podíl zotavených na nejvíce zasaženém Břeclavsku, kde se z nemoci zotavilo 48 lidí, a také na Vyškovsku. Při výrazně menším počtu nakažených tam dvanáct vyléčených představuje jen 36 procent.

V celé zemi bylo ke středečnímu večeru podle dat ministerstva zdravotnictví od počátku epidemie 7563 nakažených. Počet uzdravených ke středečnímu večeru poprvé překročil tři tisíce na 3096 vyléčených osob. 227 pozitivně lidí od počátku epidemie zemřelo.