Jižní Morava – Po loňské hlavní cyklistické sezoně postupně otevřely cyklodomy v Břeclavi a Hodoníně. Nedaří se je ale zaplnit.

Především v Hodoníně jsou městští zastupitelé netrpěliví, a už veřejně mluví o demontáži či bourání dotované stavby za víc než deset milionů korun. „Kola tam nejsou. Zajímalo by mě, kolik stojí provoz. Nakonec možná zjistíme, že to je bůhvíkolik peněz. Možná bude opravdu nejlepší, když cyklodům zboříme,“ přemítal na posledním zasedání zastupitel Rostislav Blata.

Jeho kolega Ivo Knápek připomněl, že některá města po dvou letech přistoupila k demontáži těchto parkovacích domů pro kola. „Protože je nikdo nevyužíval. Možná ušetříme tím, že zaplatíme dva roky nájmu, demontujeme to a pošleme do šrotu,“ uvedl Knápek před schválením výkupu pozemků kolem cyklověže od Českých drah za více než 160 tisíc korun. Dosud má město pozemky v nájmu za víc než dvacet tisíc korun.