„Kritice nerozumím. Dlouhodobě se nám daří zvyšovat počty cestujících ve veřejné dopravě. Jsme přesvědčeni, že i změny pomohou od ledna cestování dál zkvalitnit,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák.

Velké emoce vzbudilo rozdělení cestujících podle toho, zda mají jízdenku koupenou dopředu, či ne. Proč taková změna?

Je potřeba zdůraznit, že to bude jen na linkách S2 a S3. Není to náš výmysl, běžně to funguje v jiných zemích. Chceme zamezit úniku tržeb ze stanic, kde není pokladna. Dnes se stává, že když někdo nemá jízdenku, jde schválně na opačný konec vlaku a čeká, že nepřijde průvodčí. Pokud přijde, zaplatí běžnou cenu.

Nově vznikne pruhem označený prostor, kam nastoupí lidé bez jízdenky. Nemáte obavy, že vám naopak zamíří tam, kde mají mít jízdenku? Budou mít přece jistotu, že tam průvodčí nedorazí…

V těchto částech vozu budou cestující kontrolovat revizoři. A na rozdíl od stávající situace lidé zaplatí pokutu za to, že lístek neměli, i když nastoupí na zastávce, kde pokladna není.

Pro řadu lidí změna ale přinese zdražení, protože v některých případech bude pro ně dojíždění na integrovaný tarif dražší než na tarif Českých drah…

Je pravda, že v některých případech ke zdražení dojde. Na druhé straně je v ceně na rozdíl od tarifu Českých drah i jízdenka na městskou hromadnou dopravu. Nově jsme také zavedli jízdenku na krátké vzdálenosti do šesti kilometrů, která dosud v nabídce chyběla. Velké části cestujícím tak doprava zlevní. Tímto opatřením sjednocujeme celý tarifní systém.

Kdo je Roman Hanák

Narodil se v roce 1984 v Kobeřicích u Brna. Má manželku a dvě děti.

Vystudoval střední průmyslovou školu v brněnské Sokolské ulici, má vysokoškolský bakalářský titul.

Je náměstkem hejtmana pro oblast dopravy a také starostou Kobeřic u Brna.

Ve volném čase se věnuje rodině, dostavuji dům a občas si rád zahraji fotbal.