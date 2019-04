Událost se stala před dvěma týdny během utkání mezi hráči Hodonína a Vracova. „Ze začátku se udělalo špatně prvnímu kolegovi. Volali jsme hned záchranku. Naštěstí začal po chvíli dýchat sám, ale do nemocnice ho stejně odvezli na vyšetření. Hráli jsme dál,“ začíná Michal Zdražil.

Neuběhlo však prý ani deset minut a drama se opakovalo. Jenže tentokrát v mnohem větší síle. „Chtěl jsem zrovna házet, když na dráhu upadl kolega rozhodčí. Myslel jsem si zprvu, že si dělá legraci, vzhledem k předchozí události. Jenže měl oči v sloup, tělo bylo bezvládné a nemohl jsem mu nahmatat tep. Přiběhli ostatní hráči a měli jsme co dělat, abychom mu vytáhli ruku zespodu a dali ho do stabilizované polohy,“ popisuje Zdražil. Zatímco kdosi volal záchranku, on začal jednat. „Věděl jsem že musím masírovat hrudník, aby srdce fungovalo a nedošlo k poškození mozku. Učili nás, že stačí tři minuty a je zle,“ popisuje.

Michal Zdražil

• Předseda KC Hodonín

• Kuželkář, vodák, skaut a trenér

• 52 let, bydliště Hodonín

• 13. března 2019 zachránil život hráči kuželek deseti minutovou masáží srdce

Na pomoc mu přispěchal Radovan Kadlec z hodonínského oddílu. „Ve všem tom zmatku jsem ale viděl, jak Michal Zdražil bleskurychle vyhodnotil situaci a přistoupil k masáži. Dělal to, co bych dělal já sám. Proto jsem šel vyhlížet záchranku, ta ale ještě nepřijela,“ popisuje Kadlec. Když se vrátil, viděl, že jeho kolegovi dochází síly a vystřídal ho.



„Pokračoval jsem v masáži. Naštěstí za pár minut přijeli policisté, kteří hlídkovali poblíž. V autě měli defibrilátor. Nahodili ho a podařilo se.“ Chvíli na to přijela i záchranka. Kadlec vzpomíná, že čas běžel pomalu a těch pár minut se zdálo nekonečně dlouhých. Odhaduje, že masáž prováděli asi deset minut.



Oběma se ulevilo, když „ten chlapík“ jak shodně říkají, začal reagovat. „Ještě před chvílí byl bezvládný a najednou se mu nelíbilo, že mu záchranáři nasazují dýchací masku a dávají ho na nosítka. Nechtěl do nemocnice a dohadoval se,“ usmívá se Zdražil.



Ten den už kuželky nehráli, jen čekali na zprávu z nemocnice. „Prý měl závadu na chlopních a byl na operaci, dostal budík. Dopadlo to dobře,“ shodují se oba.



Zachráněný Vítězslav Nejedlík z Vracova se už léčí doma a z dramatických událostí si nic prý nepamatuje. „Mohu jen poděkovat. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ říká. Jestli půjde hrát kuželky ještě neví. „Záleží na doktorech. Ale chtěl bych,“ dodává po krátkém zaváhání.