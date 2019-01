Vyškov – Více než dva roky jsou pozemky na okraji Vyškova trnem v oku tamních obyvatel. Vadí jim načerno postavená motokrosová dráha, kterou i přes jejich nátlak město neodstranilo. Zastupitelé teď parcely prodali. Jestli ale vyřešili i spory, není jisté.

Ilustrační foto | Foto: Monika Šavlová

Pozemky za dva miliony korun koupil Pavel Pospíšil z malé obce u Brodku u Prostějova, kde má svou autodopravu. Motokrosový nadšenec se o jejich budoucím využití nechtěl příliš bavit. „Jak s nimi naložím, ještě nevím. Měl jsem zájem a město prodej schválilo. Beru to jako investici. To je vše, co k tomu řeknu,“ uvedl Pospíšil.

Na problémy v městské části Rychtářov dlouhodobě poukazují třeba Libor Sommer a Josef Doušek. Podle nich se radnice zbavuje břemena tím, že ho předá někomu dalšímu. „Pozemky představitelé města prodali, protože jim situace přerostla přes hlavu. Dva roky se snažíme, aby závodníkům zakázali jezdit. A takhle to dopadne,“ shodli se muži.

Dráha Rychtářov∙ Motokrosová dráha je na pozemcích Vyškova od roku 2016.

∙ Někteří obyvatelé si na ni dlouhodobě stěžují.

∙ Zastupitelé se teď rozhodli pozemky prodat.

∙ Nový majitel zatím neví, jak s nimi naloží.



Kvůli motorkářům poslali i stížnost na dopravní policii. „Před pár dny poslala vyjádření, že dráha je v ochranném pásmu silnice,“ upozornili místní. Podle nich nový majitel pozemků o problémech vůbec neví. „Budeme bojovat dál,“ vzkázali. Redakce Deníku Rovnost má vyjádření policistů k dispozici. Za další rizika považují odlétání hlíny nebo ovlivnění bezpečnosti přilehlé silnice.



Dráhu na městských pozemcích prověřovali i krajští úředníci. „Stavební úřad konstatoval, že se nejedná o stavbu ani terénní úpravu,“ upozornila mluvčí kraje Monika Brindzáková



Odpůrci motokrosové dráhy poukázali i na to, že město před pár dny schválilo žalobu na starší ženu, která léta užívala neoprávněně městskou parcelu. „Že jim někdo jezdil dva roky na pozemcích a vyjezdil dráhu, jim nevadí. Starší paní ale budou žalovat hned,“ prohlásili Sommer a Doušek.



Podle starosty Vyškova Karla Goldemunda jde o zcela jiný případ. „Nevím, koho bychom měli v Rychtářově obvinit a z čeho. Tyto případy nelze srovnávat,“ reagoval starosta.



Oslovení motorkáři, kteří dráhu využívají, se k případu odmítli vyjádřit.