Zájem podle zástupců generálního štábu narostl až desetinásobně v případě armádních záloh. Ani mimořádné kurzy tak poptávku zdaleka neuspokojují. Stovky budoucích záložníků dorazí do kasáren hned následující pondělí, už nyní tady ale mají s budoucími armádními profíky spoustu práce nejen instruktoři. „Dlouhá fronta civilistů nejrůznějšího věku se zavazadly sahala až po parkoviště, a to od rána až do odpoledních hodin,“ popisovala jejich hromadný příjezd z celého tuzemska mluvčí vojenské akademie Monika Nováková.

Armádní rekruty a absolventy vojenské střední školy, kteří míří po studiu přímo k útvarům, následovali také nově přijatí studenti Univerzity obrany a Vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Tepnu Vyškova na měsíce přetne záchrana mostu. Dědice čeká nápor

Zaměstnanci všeho druhu se nezastaví, všichni se o příval nováčků starají. „Perné dny mají personalisté, zdravotníci, instruktoři, ale i pracovníci výstrojního skladu. Musí přijmout, ubytovat, otestovat a vystrojit celkem 622 nových vojínů a vojínek. Zvláštní důraz klademe stále na preventivní opatření proti šíření covidu,“ shrnula Nováková.

Kvůli očekávaném nástupu dalších stovek nových záložníků a dobrovolníků si brzy jen tak neodpočinou. Kurz tady už absolvoval třeba Jan Zugar z Dolních Bojanovic na Hodonínsku. Zkušeností si cení, při výcviku si oblíbil především střelby. „Snad to souvisí s tím, že jsem členem střeleckého klubu. Nyní sloužím jako záložník u 74. mechanizovaného praporu Bučovice, kde jsem na cvičeních skončil mezi sedmatřiceti účastníky jako nejlepší univerzální střelec,“ pochlubil se.

Po koncertě Stinga dohlédne radnice ve Slavkově na obnovu poškozené aleje

Nárůst zájmu obyvatel o službu vlasti se v letošním roce výrazně zvýšil. Změny trendu si zástupci armády všímají po ruské invazi na Ukrajinu z konce února letošního roku. „Reagovali jsme navýšením kapacit kurzů, posílením lékařského personálu pro vykonání zdravotních prohlídek nebo efektivní komunikací rekrutérů se zájemci. Pořádáme pro ně speciální semináře, kde řeší žádost přímo na místě. Posílili jsme dále úřední hodiny na rekrutačních střediscích a jejich pracovištích jednou měsíčně i v sobotu,“ popsala mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

V první polovině tohoto roku se registrovalo 2752 zájemců o službu v aktivní záloze a 1222 o účast na dobrovolném vojenském cvičení. „Letos máme za cíl pro aktivní zálohu získat dvanáct set lidí. Podle Koncepce výstavby Armády České republiky je v plánu, abychom měli za osm let v aktivní záloze deset tisíc vojáků. K prvnímu srpnu jsme jich měli 3 905, z toho 423 žen,“ dodala Dvořáková.

KURZ VE VYŠKOVĚ



- V srpnu nastoupilo 622 nových rekrutů.



- V pondělí 6. srpna přibydou stovky záložníků.



- Kvůli zájmu rostly kapacity, řeší se i nové kurzy.



- Zlomem byla ukrajinská válka - zájem o zálohy narostl desetinásobně.