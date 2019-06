Úterý přinese jasnou oblohu. „Nejvyšší odpolední teploty budou devětadvacet až třiatřicet stupňů Celsia,“ uvedl meteorolog z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Miloslav Hradil.

Vše vyvrcholí ve středu, kdy rtuť teploměrů ukáže jednatřicet až pětatřicet stupňů. Podle Hradila by mohl v kraji padnout i rekord. „Pro tento den je rekordní teplota zatím 33,8 stupňů Celsia z roku 1935. Naměřili ji ve Slavkově u Brna,“ zmínil Hradil.

Objevily se i spekulace, že v republice ve středu padne obsolutní rekord a teploty v některých místech země budou atakovat čtyřicítku. Podle bookmakerů ale nakonec aktuální, sedm let starý teplotní rekord naměřený v Dobřichovicích u Prahy, pokořený nebude.



V dalších dnech už budou na jihu Moravy teploty nižší, stále se ale budou pohybovat kolem třiceti stupňů. „Pro toto období nejsou tak vysoké teploty typické, výjimečně se ovšem v historii již vyskytly,“ zmínil meteorolog.



Extrémně vysoké teploty mohou lidem způsobit zdravotní potíže. Nejohroženější jsou děti, důchodci a nemocní, pozor by si ale měli dát všichni. „Lidé by měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. V žádném případě by pak rodiče neměli nechávat děti v rozpálených autech,“ upozornila již dříve mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.