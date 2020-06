/FOTO, VIDEO/ V letním horku vyrobí sníh nebo ukáží, jak voda teče do kopce. Vědci z brněnského VIDA centra připravili novou show Led nad zlato, ve které návštěvníkům několikrát denně představí vodu ve všech skupenstvích.

V létě čekají návštěvníky VIDA centra nové programy, venku se děti pobaví na pěti nových exponátech. | Video: Jana Tomalová

„Led se z naší planety pomalu vytrácí a s ním mizí z pevniny i voda. Zkusíme zjistit, proč tomu tak je a jestli tomu lze zabránit. Ukážeme, proč můžeme bruslit, co je to gejzír i jak dostáváme vodu do našich domácností,“ přiblížili tvůrci představení Janet Prokešová a Aleš Pilgr.