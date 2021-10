Jak nyní říká, velkou odezvu u nich mají slepice a králíci. „Vracejí se s nimi zpět do svého mládí. Vybaví se jim vzpomínky, jak je krmili. Žili totiž úplně jinak než dnes. Působí to dobře na jejich psychiku,“ vypráví chovatelka Marešová.

Zvířata miluje od dětství. Především koně. I díky nim studovala zemědělskou školu, a pak založila rodinnou farmu. Chovatelka Pavla Marešová ze Sobotovic na Brněnsku nyní prostřednictvím zvířat pomáhá starším lidem. S kolegyní za nimi vyrážejí do domovů pro penzisty.

