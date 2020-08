Banální úkony, jako natáhnout se s lupnutím pro koření v horní polici nebo prodrat se davem k baru v restauraci, byly dosud pro Coufala nemožné. „Co teď chci, je stoupnout si a projít se,“ říká Coufal, když dlaněmi objímá pravou nohu a pokládá ji do boty obleku.

Exoskeleton vypadá jako dvě ortézy spojené karbonovou, nebo titanovou konstrukcí. Coufal se podílel na jeho vývoji testováním. „Měl jsem ho na sobě šestkrát sedmkrát. Pokaždé vidím posun. Je to jako jízda na bruslích. Prostě to zkoušíte, zlepšujete se a najednou to jde,“ povídá.

Nasazování obleku připomíná soukání do hokejové výstroje. S pomocí trvá čtyři minuty. „Na začátku to ale bylo mnohem déle,“ upozorňuje muž a rukou utahuje popruh kolem stehna.

Mechanika exoskeletonu funguje tak, že člověk přenáší váhu na jednu stranu a lehce dopředu. konstrukce pak udělá krok. „Je to z velké části i o hlavě. Klasické ortézy mě vyčerpaly za dvacet minut. V tomto vydržím chodit hodinu. A věřím, že to bude ještě lepší,“ líčí Coufal, zatímco se zvedá a pomalým krokem za pomoci posuvné vozítka jde ke dveřím.

Plnou pohyblivost mu sice oblek nevrátí, ale naději dává. „Snad se mi jednou fakt povede stoupnout si u baru a objednat si. Třeba na plese,“ směje se muž, kterému momentálně chybí jeden krok ke štěstí.