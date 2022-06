Dětský ombudsman je nutný, shodli se experti. Ve hře jsou dvě varianty

Máme svá práva, nechceme vyrejvat svoje přání do lavic. To zpívají malí školáci v písničce, kterou složila Štěpánka a žáci z Podkrušnohoří pro premiérovou ombudsmanskou konferenci přímo pro děti. Šikana, diskriminace, právní problémy, domácí násilí, krizová situace v rodině. Kdo jim může pomoci? I o tom školáci ve středu mluvili s odborníky v brněnské kanceláři veřejného ochránce práv. Zlepšit situaci má dětský ombudsman.

Kde hledat pomoc a co by měl dělat dětský ombudsman? I to zaznělo na první konferenci v brněnské Kanceláři veřejného ochránce práv určené přímo dětem. V kreativní soutěži školáci představili písničky, komiksy, povídky, obrázky či videa. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák