Jako jedna z prvních firemních miniškoliček se otevřela Beruška v hodonínské nemocnici. „Naše malá se do školičky za kamarády těší a jsem ráda, že mohu s klidem chodit do práce a vím, že je o ni postaráno. Jsem sice v práci, ale pocit, že je mi malá nablízku uklidňuje a vím, že v případě potřeby jsem hned u ní,“ řekla Eva Mráziková.

Péči v miniškoličce nabízí nemocnice zaměstnancům už šestým rokem, doposud ji využilo více než osmdesát rodičů. „Přijímá děti od jednoho roku do šesti let. Aktuálně do Berušky dochází čtyři holčičky a jeden chlapec, všichni ve věkovém rozmezí dvou až tří let,“ přiblížila za nemocnici Hana Raiskubová.

Na jižní Moravě se dětské skupiny zatím nejvíce rozšířily na Brněnsku a Blanensku. Nejméně pak na Znojemsku. Náklady na ně jsou pro zřizovatele daňově uznatelné. Navíc i provoz mohou částečně pokrývat dotace z Evropského sociálního fondu. „Dětské skupiny hrají důležitou roli při skloubení pracovního a rodinného života,“ uvedla ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová.

Právě její resort chystá řadu novinek. Ty mají zvýšit kvalitu služeb a zajistit stabilní financování ze státního rozpočtu do čtvrtých narozenin dítěte. Především kvůli tomu, že v polovině roku 2022 skončí podpora těchto zařízení z evropských peněz. Dalším změnou má být přejmenování dětských skupin na jesle a standard kvality. „Počítáme s financováním po vzoru soukromých školek. Rodiče ale musí na jesle mít. Nikdo tedy za ně nezaplatí víc než třetinu minimální mzdy,“ uvedla ministryně.

Se stávajícím fungováním dětských skupin je ale spokojená třeba Eva Vavřínová. Ta nechtěla dát dítě do statní mateřské školky, ve Velkých Pavlovicích proto založila dětskou skupinu Klíček k radosti. „Současný systém funguje dobře, nemyslím, že by se měl měnit. Pokud by se z dětských skupin měli stát jesle, nebyla by v okolí žádná alternativní školka, kam bych své dítě ráda dala,“ uvedla Vavřínová.

S jejím názorem souhlasí i Brigita Petrášová, starostka Morkůvek, ve kterých funguje dětská skupina Peřinka. „Pokud by se měla skupina změnit na jesle, znamenalo by to, že bychom neměli kam dát předškolní děti. Už nyní je přitom skupina přeplněná,“ vysvětlila Petrášová. Rodiče tam platí za dítě měsíčně pět set korun.

Dětské skupiny na jižní Moravě

Blanensko: 15

kapacita: 180 míst

Břeclavsko: 7

kapacita: 102

Brno-město: 102

kapacita: 1 506 mít

Brno-venkov: 16

kapacita: 205 míst

Hodonínsko: 9

kapacita: 98 míst

Vyškovsko: 5

kapacita: 69 míst

Znojemsko: 2

kapacita: 18 míst

PETR TUREK

JAN BOHÁČ