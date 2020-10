Lékaři a sestry budou dočasně pomáhat v bohunické fakultní nemocnici. "Je potřeba dočasně navýšit pořty personálu pečující o pacienty s onemocněním Covid-19," vysvětlil zdravotnický náměstek Dětské nemocnice Jan Blatný. Ambulatní část Dětské nemocnice zatím zůstává v obvyklém provozu.

O 117 pacientů s koronavirem pečují ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Třináct z nich je na anesteziologicko resuscitační klinice ve vážném stavu. "Velkem je nemocných sedadevadesát zdravotníků, v pracovní karanténě máme 195 zaměstnanců, v domácí pětačtyřicet," vyčíslila mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská.

Instituce od pondělí kvůli větší poptávce o testování otevírá v pořadí třetí odběrové místo. Lidé si přijdou nechat udělat výtěr do budovy C přímo v areálu nemocnice. "Otevřeli jsme třetí ambulanci, ve které pomáhají brigádně studenti vysokých škol a samozřejmě jsou tam i naši zdravotníci, kteří tam mohou pracovat díky omezení plánované operativy," dodala Lipovská. Všechny odběrová místa fungují od sedmi ráno do půl sedmé večer a je nutné se objednat předem přes webové stránky.

Od pondělka tak ve svatoanenské nemocnici otestují zhruba 330 lidí denně, z testovaných je pozitivní necelá třetina.

V Jihomoravském kraji je aktuálně skoro patnáct tisíc pozitivních, 635 z nich leží v nemocnicích. Za den podle nejnovějších dat krajských hygieniků zemřelo devět lidí s videm a přibylo 1150 nově nakažených.

Od začátku pandemie se v kraji virem nakazilo přes dvacet tisíc lidí, 190 pacientů zemřelo a 5581 se jich vyléčilo.