Jednotlivci i třídní kolektivy dětí se do čtvrtého ročníku klání zapojují prostřednictvím své knihovny. Soutěžící malují, píší nebo točí videa na téma Tajemství knihovny. Patron soutěže je držitel několika literárních ocenění, spisovatel a ilustrátor Pavel Čech.



Hlavním cílem je zlepšit vztah mladistvých ke čtení. „Děti do osmi let si knihu rádi přečtou, s přibývajícím věkem se jejich nadšení však ztrácí,“ řekla vedoucí PR Moravské zemské knihovny Martina Šmídtová. „Jako kluk jsem do knihovny moc nechodil, byla šedivá a nepříjemná. Dnes se tato místa ale změnila, děti si v nich můžou hrát nebo malovat,“ řekl Pavel Čech.

Děti jsou rozdělené do několika kategorií podle věku. Soutěž pořádá Moravská zemská knihovna ve spolupráci s dalšími knihovnami v kraji. Všechny, které jsou zapojené, pro soutěžící připravují také doprovodný program, jehož součástí budou například besedy s regionálními autory, čtení z knih a výlety po okolí.



„Na besedách dětem ukazuji kouzlo knih a malování. Když u nich vidím zájem, tak vím, že to má smysl,“ uvedl Čech. Vítězové budou vyhlášení ve Hvězdárně a planetáriu Brno a v Divadle Polárka v listopadu a prosinci tohoto roku. „Už nyní se těšíme se na obrázky a psané příběhy od dětí. Vždy nás mile překvapí, s čím vším děti přijdou,“ sdělila koordinátorka projektu Adéla Dilhofová.





Jižní Morava čte: děti budou knihy bavit

pro koho je soutěž: děti od 4 do 15 let

kdy: od června do konce října

úkoly: malování, natáčení videí, psaní povídek, pohádek či básniček

téma: Tajemství knihovny

vyhlášení vítězů: listopad a prosinec