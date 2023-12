VIDEO: Malí návštěvníci Vida! centra v Brně tvořili v dílničkách. Podívejte se

Minuta ticha. Kolem dokola všichni malí návštěvníci brněnského Vida centra i s rodiči mlčí. Ať už si to ratolesti uvědomují, nebo ne, uctívají tak památku obětí zesnulých při čtvrtečním střeleckém útoku na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Celé vědecké centrum se na minutu halí do naprostého ticha. Šedesát vteřin uplývá o sobotním poledni neobvykle dlouho, už za krátko se však dění v místě vrátí do původních kolejí.

Poslední odpoledne před Štědrým dnem řádí v brněnském vědeckém centru Vida desítky dětí. Některé se účastní také speciálních vánočních dílniček. | Video: Deník/Terezie Heinz

V brněnském světě vědy a techniky není prázdno ani na poslední chvíli před Štědrým dnem. I otevírací doba je již přizpůsobená vánočním svátkům a do Vida centra se zájemci podívají pouze od desáté dopoledne do dvou hodin odpoledne. Hned po minutě ticha z úcty k obětem nedávné tragédie se několik nadšenců objevuje před vchodem do místnosti plné pokusu. „Pojďte dál a každý si najděte svoje místo tak, abyste měli dostatek prostoru na práci,“ vítá trojici dětí průvodkyně Vida centra Markéta Demlová. NEPŘEHLÉDNĚTE: Vánoční dárek pro Rovnost. Získala první vydání z roku 1885, škrtal v něm cenzor Partička sourozenců s nadšením vchází do speciálního pokoje, následuje je jejich otec, který svým ratolestem s úsměvem přihlíží. Ačkoli standardně bývají vánoční dílničky pro děti plně obsazené, vánoční čas již řada rodin tráví jinak. „Obzvlášť teď ty adventní dílničky jsou hodně oblíbené, během prosince byly vždy zaplněné. Nižší návštěvnost máme ale i proto, že zavíráme hodně brzy. Vždyť už budu hlásit, že za hodinu zavíráme,“ podivuje se krátce po poledni pokladní vědeckotechnického centra. Jakmile si děti nacházejí svá místa, kde budou připravovat vánoční pokusy, chystají si dvě animátorky hned první bod programu. „Milé děti, co kdybychom si zde navodili ducha Vánoc?“ ptá se jedna z dívek a nasazuje si plastové rukavice, aby si neublížila peroxidem vodíku, který drží v ruce. V mžiku do něj přilévá fialový manganistan draselný a za velkého údivu trojice dětí ukazuje, jak vypadá jejich vzájemná reakce. Ze skleněné laboratorní baňky se po smíchání obou látek začíná linout hustý bílý kouř, který ducha Vánoc skutečně připomíná. Kouzlí se statickou elektřinou Pohyb prázdnou plechovkou od limonády, aniž by se jí kdokoli dotkl? V brněnském světě vědy a techniky je možné cokoli. Dokonce i levitace. K velké radosti přítomných dětí k tomu stačí pouze nafouknutý červený balónek a hadřík. Díky balónkovému kouzlení se statickou elektřinou tak ratolesti v mžiku dokáží zvednout papírovou vločku nebo rozhýbat prázdnou plechovku tak, až kvůli své rychlosti málem padá ze stolů. Hádají také, kdo v jakých zemích nosí vánoční dárky. „Kdopak nosí dárky dětem ve Velké Británii?“ ptá se animátorka Nicole-Diane Zharfbinová, zatímco jim na slajdu připravené prezentace ukazuje několik variant a zemí, které mají děti přiřadit k sobě. „Santa Claus v Anglii!“ reaguje přibližně dvanáctiletá dívenka, načež ji žena lehce opravuje. Její odpověď totiž není správná, pomoct s nalezením té správné jí musí teprve bratr. Ten správně reaguje a promptně vykřikuje, že se přeci jedná o takzvaného Otce Vánoc. Památku obětí pražské tragédie uctily v Brně stovky lidí na mši. Včetně premiéra Kromě neviditelného skleněného brčka v oleji si malí návštěvníci připravují také speciální vánoční přání. Unikátní je zejména tím, že jej za malou chvíli nechají animátorky zmizet. Jakkoli nereálně se to na první pohled zdá, opak je pravdou. Jedno po druhém si ženy berou vánoční přání od dětí a žehličkou je přežehlují. Vysoká teplota v reakci se speciálním psacím perem způsobuje, že celý obrázek naprosto zmizí. Existuje ale cesta zpět? Samozřejmě! Jakmile se ratolestem dostávají do ruky chladivé spreje, daří se jim efekt zvrátit a jejich malebné výtvory se na papíru znovu objevují. Závěrečným pokusem je sestavení vlastního vánočního přání se svítidlem. Malá žárovička se rozsvítí vždy, když děti přání zavřou. K jejich velkému nadšení se celé trojici postupně s mírnými problémy daří papírové přání sestavit tak, aby fungovalo. Zdroj: Deník/Terezie Heinz Kreativní vánoční dílničky jim jsou skvělým předvánočním programem. „Chtěli jsme ještě dnešní den strávit normálně, díval jsem se na stránky Vidy a všiml si, že se koná taková akce. Původní plán byl vyrazit ven, ale počasí nám to nedovoluje, a proto jsme se rozhodli pro naučný program,“ pochvaluje si volbu sobotních aktivit otec dětí, který se představuje jako David.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu