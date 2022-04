Účastníky závodu čeká trénink vedený vytrvalostním běžcem Jiřím Homoláčem, který se sám aktivně zapojuje. „Na rozehřátí jsme si zaběhli tři ovály, pak jsme se rozcvičili a dali si běžeckou abecedu. Nyní běháme rovinky, dvě až tři série intervalových běhů a nakonec si možná zaposilujeme,“ vyjmenovává známý sportovec.

Do běhu se pravidelně zapojují i zaměstnanci Vězeňské služby České republiky. Už potřetí se ho účastní tisková mluvčí kuřimské věznice Pavlína Kuchařová. „Tímto se snažím podporovat lidi s trestní minulostí, protože i takovýto člověk může být náš soused nebo kamarád. Navíc je to skvělá příležitost vidět odsouzené, jak na sobě pracují, aby měli trošku snadnější cestu k těm svým rodinám a začlenili se do budoucna do společnosti,“ sděluje mluvčí.

Nehoda u Brna zablokovala dálnici D1. Zranil se mladý muž

Běh inspirovaný asijským Singapurem zavedla v Česku ředitelka kuřimské věznice Gabriela Slováková. „Byla jsem členkou celosvětové organizace sdružující odborníky ve vězeňství a v justici a na jednom kongresu v Singapuru místní pořádali Běh se žlutou stužkou, aby podpořili lidi s trestní minulostí. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí, což mě naprosto uchvátilo a říkala jsem si, že to musíme mít i u nás,“ popisuje ředitelka.

O rozšíření povědomí o události Yellow Ribbon Run, která se letos koná už sedmým rokem v Česku, se stará Veronika Friebová. „Chceme dát druhou šanci lidem s trestní minulostí. Důležitý je pro nás zítřek, tedy to co vězni udělají do budoucna. Letošní ročník běhu je věnovaný dětem vězněných rodičů, protože tyto děti jsou neviditelné oběti trestných činů a mohou čelit různým předsudkům tak jako samotní odsouzení,“ říká mladá žena.

Pěsti ve tmě. Bitku před brněnským klubem nepřežil mladý cizinec

Na přípravu běžců na hlavní závod, který se letos uskuteční 21. června v pražském lesoparku Řepy, se dorazila podívat i ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková. „V den konání běhu se všichni ve stejných tričkách postavíme na start, takže tam nikdo nepozná, kdo je soudce, advokát, odsouzený či oběť. Na této události se na trestance nehledí jako na odsouzené, ale jsou součástí týmu. Celá akce upozorňuje na to, že zločiny se páchat nemají a když se tak stane, tak přijde trest. Trest má být hlavně výchovný, aby se lidé s trestní minulostí vědomě rozhodli, že se už na kriminální dráhu nevrátí,“ vysvětluje ředitelka.

Pořadatelé připravili i dětský Běh se žlutou stužkou, jehož patronkou se stala moderátorka České televize Barbora Černošková.