Úlevu v tropických dnech hledají při svém zaměstnání také krajští silničáři. „Posouváme pracovní dobu, abychom začínali a končili dřív. Dbáme na pitný režim a ochranné pomůcky, zejména na hlavu. Pokud jsou extrémní horka, pracujeme uvnitř. Jenže ne vždy je to možné. Nestává se však, že se kvůli počasí se stavbou zpozdíme,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Komůrka.

Pokrývač Hladký začít pracovat dříve nemůže. „Bouchání ve čtyři ráno by rušilo hodně lidí. Navíc naši dodavatelé materiálu tak brzy nemají otevřeno. Slunci se stejně nevyhneme. Nosíme vždy alespoň šátky,“ dodal.

Lékař Ivo Procházka z Jedovnic na Blanensku upozornil, že pravidelné trávení času na přímém slunci vede k vysychání a předčasnému stárnutí kůže. „Záření může způsobit také nádorové bujení. Lidé, kteří tráví hodně času na slunci, se musí chránit krémy s vyšším faktorem, dostatečně pít a sem tam jít do stínu,“ poradil odborník.

Stále více Jihomoravanů se nechává v tropických teplotách zchladit klimatizací. „Posledních pět let roste poptávka na jihu Moravy každoročně zhruba o dvacet procent,“ nastínil prodejce klimatizací Imrich Hanispák.

Podle klimatologů se má teplota v následujících dnech v kraji pohybovat okolo pětadvaceti stupňů.

Filip Čermák ze společnosti MaFiservis, která se zaměřuje na chladící techniku, pozoruje, že o klimatizaci mají čím dál víc zájem také důchodci. „Je to trend posledních let. Montujeme ji starším lidem do ložnic nebo obývacích pokojů. Roli hraje i to, že klimatizace jsou dostupnější. Cena je okolo pětadvaceti tisíc korun, dříve to bylo i čtyřicet,“ uvedl Čermák.

Práci bez klimatizace si už nedovedou představit třeba v brněnské restauraci Sluneční dvůr. „Bez ní bychom tady vůbec nemohli žít,“ podotkla provozní podniku Jana Makovská.

Ovlivňovat teplotu ve svém zaměstnání si přeje také Michal Vykydal, který pracuje jako dělník ve Velkých Opatovicích na Blanensku. „Klimatizace je jen v kancelářích, přitom tady máme tak třicet stupňů. Pracuje se nám špatně. Hůř se nám dýchá a je dusno. Kolegyně si věčně stěžují na bolest hlavy,“ tvrdí.