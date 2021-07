Sám se proto ještě před prázdninami zapojil. „Daruji už od svých osmnácti let. Je to morální povinnost každého zdravého člověka. Nikdo nikdy neví, kdy ji bude sám potřebovat,“ vysvětlil redakci Boudný.

Potvrdili to také ve Fakultní nemocnici Brno. „Před prázdninami máme méně dárců, zároveň jim nabízíme ale i více volných termínů. Oslovujeme je podle potřeb konkrétních skupin, abychom nenarazili na nedostatek krve,“ informovala mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Dárce si snaží zdravotníci udržet. Zůstávají s nimi proto v dlouhodobém kontaktu. „Děláme pro ně různé akce nebo za nimi vyjíždíme přímo do jejich firem,“ doplnila Plachá.

Pro mnohé zájemce je darování už rutina. „Jezdím vždy do brněnských Bohunic. Hezky se mi žije s pocitem, ze mužů někomu zachránit život, v odběrovém centru navíc v případě potřeby najdou krev i pro mě. Vnímám to, jako tu nejmenší věc, kterou mužů pro druhé udělat,“ přiblížila třeba Magda Závodná. S podobnou motivací daroval v Brně také Dominik Michelfeit. „Stihl jsem to ještě v červnu,“ potvrdil.

Letní poptávku ale v kraji navyšují především rizika úrazů. „Hrozí tak situace, kdy spotřeba krve nárazově vzroste. V takových případech aktivně obvoláváme dárce s příslušnou krevní skupinou. Zatím se nám ale hlásí sami ať už telefonicky nebo prostřednictvím elektronické rezervace,“ komentoval mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil.

Početná komunita kyjovských dárců podle něj na nemocnici nezanevřela ani v době protiepidemických opatření. Ve Znojmě přitom stálou skupinu dárců někteří postupně opouští kvůli stáří nebo zdravotním problémům. „Náš registr proto potřebujeme doplňovat a obměňovat. Je ale pravda, že jsme oproti loňskému roku zaznamenali pokles. Souvisí s koronavirovou pandemií a různými omezeními,“ doplnila mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá.

Nemocnici podle ní pomohlo, že se krev spotřebovávala delší dobu pouze při akutních úkonech. „Její spotřeba tudíž nebyla tak vysoká jako za standardních okolností. Vyhnuli jsme se tím závažnějším snížením skladových zásob krve,“ ujistila Veselá.

Problém se zásobami krve tedy ve Znojmě nemají. I tam připravují přes rok pro dárce speciální akce. „Od loňského září u nás probíhají odběry pod heslem „Darujme krev pro Znojemsko“, což plně odpovídá strategii dárcovství naší nemocnice. Odebraná krev v našem středisku je přímo v nemocnici zpracována a použita pro naše pacienty, tím pádem dárci vnímají, že pomáhají sobě, svým blízkým či známým, což je rozdíl od řady soukromých center. V případě dárcovství plazmy jsme jako motivaci od dubna navýšili částku za odběr na sedm set korun,“ zdůraznila mluvčí znojemské nemocnice.

Stejně tak tam na výzvy dárcovství reaguji různé skupiny lidí jako například fotbalisté, sbory dobrovolných hasičů, hokejisté nebo studenti a jejich učitelé ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Znojmě, kde má nemocnice vždy řadu prvodárců a především dárců, kteří začnou chodit darovat pravidelně. „Všem, kdo se rozhodnou nám pomoci zachraňovat životy dárcovstvím krve, patří obrovský dík za jejich odhodlání, čas a snahu pomoci druhým,“ dodala Veselá.

DAROVÁNÍ KRVE



- Před prázdninami pravidelně dárců ubývá, jedná se přitom o rizikové období.



- Nebezpečí úrazů a zranění někdy vyvolává zvýšenou potřebu krve různých skupin.



- Nemocnice dárce v případě potřeby samy oslovují. Některé odradila pandemická omezení.