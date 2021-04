První letadlo do Bergama má odletět z Tuřan 17. května, linka bude létat mezi oběma městy vždy v pondělí a v pátek. „Restart linky do Stanstedu v Londýně se posunul na 21. května. Letadla poletí vždy v pátek a v neděli. Od 5. července se pak přidají další dvě rotace v pondělí a ve středu,“ informoval mluvčí brněnského letiště Jakub Splavec.

Linky z Brna:

* do Bergama: od 17. května; v pondělí a pátek

* do Londýna: od 21. května; v pátek a v neděli

* do Kyjeva: od 3. června; ve čtvrtek a v neděli

Jak už Deník Rovnost informoval, zahájení nové linky do ukrajinského Kyjeva zůstává 3. června. Lety do této destinace jsou plánu také dvakrát týdně.

Odkládání startu linek se podle ekonoma Lukáše Kovandy negativně projeví v hospodaření letiště. I proto se snaží jeho zástupci nahrazovat osobní dopravu alespoň částečně nákladní. „Není tak výnosná jako osobní, ale alespoň část nákladů pokryje,“ řekl.

Kovanda také naznačil, že letošní letní sezona ještě nebude kvůli koronavirové pandemii v pro letiště uspokojivém provozu. „Je to důsledek toho, že Evropa zaostává ve vakcinaci za USA, za Velkou Británií, ale třeba také Marokem či Izraelem," podotkl.

Loni letiště v brněnských Tuřanech odbavilo pouze šestaosmdesát tisíc cestujících a skončilo se ztrátou zhruba pětasedmdesát milionů korun. „Prakticky ze dne na den se u nás na základě rozhodnutí vlády zastavil komerční provoz a my byli tři a půl měsíce bez jakékoli mezinárodní linky s cestujícími na palubě," komentoval na začátku letošního roku předseda představenstva Letiště Brno Milan Kratina.