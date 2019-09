O možnosti uvažují i zástupci Jihomoravského kraje. „Tato varianta má tu výhodu, že například křižovatky můžou být blíže, což zlepší dopravní napojení okolního území,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro územní plánování Martin Maleček.

Podle něj navíc kapacitní silnice první třídy lépe vyhovuje variantám, které doporučila pro stavbu územní studie.

Od schválení změny označení si vládní úředníci slibují urychlení výstavby silničního tahu až o dva roky. Parametry nové silnice a výslednou navrženou kategorii úředníci ale teprve prověří. Následně se to promítne do krajských zásad územního rozvoje. „Usnadní to dopravní situaci v kraji,“ konstatovala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Zásady územního rozvoje včetně definitivního určení trasy jižní části D43 chtějí mít jihomoravští radní hotové v září příštího roku.

Nová silnice ulehčí současnému tahu I/43 z Brna do Svitav, který je léta přetížený. Na I/43 se loni stalo bezmála tři sta nehod. Zemřelo při nich devět lidí, deset se těžce zranilo. Řidiči ji nazývají silnicí smrti. Část trasy má vést v linii takzvané Hitlerovy dálnice. Ta měla za války spojit Vídeň s Vratislaví.

Jako nejvhodnější variantu označili ve studii odborníci trasu přes brněnské části Bystrc a Kníničky, Rozdrojovice, Kuřim a Čebín. Doplnili, že místo dálnice může být výhodnější právě silnice první třídy.

Trasa přes Bystrc má však dlouhodobě řadu odpůrců, kteří se snaží výstavbě silnice zabránit. „Nedokážeme si představit, že by silnice v takovém rozsahu měla vést přes obydlenou oblast. Kromě poškození rekreační oblasti Brněnské přehrady rozdělí Bystrc na dvě části,“ uvedl místostarosta Tomáš Jára.

Jako první se má začít stavět úsek na Blanensku. Z Bořitova do Svitávky. Je v přípravě nejdál a silničáři tam nepředpokládají protesty. „Veřejně se hlásíme k termínu roku 2025 na zahájení stavby. Máme všechno, co potřebujeme. Územní oporu, peníze, vyřešené životní prostředí,“ prohlásil nedávno Tomáš Vyhlídal z Ředitelství silnic a dálnic.

Letos na podzim firma zadá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Všechna potřebná povolení k zahájení stavby chce mít do pěti let.