Z brněnské městské části Slatina povede cyklostezka přes Šlapanice, Kobylnice, Sokolnice až do Telnic. „Máme stavební povolení, vysoutěžili jsme firmu, její zaměstnanci začali se zaměřováním trasy,“ přiblížil koordinátor projektů cyklostezek Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko Filip Chvátal.

Trasa mezi Šlapanicemi a Slatinou bude dlouhá tři kilometry, celá stezka má mít asi dvanáct. „Hotovo chceme mít do konce roku, nebo v první polovině příštího,“ doplnil Chvátal.

DVOUMĚSÍČNÍ ZDRŽENÍ

O dva měsíce déle oproti původním plánům si počkají na dokončení stezky cyklisté v Hustopečích na Břeclavsku. Dělníci v tamní Žižkově ulici skončí s pracemi až v srpnu. „Za zpoždění nenese dodavatel zodpovědnost, je způsobené zdržením přeložek sítí,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová. Cyklostezka spojí Hustopeče se sousedními Starovicemi. První část na území vesnice je hotová už od podzimu.

Od května je v provozu nová čtyřkilometrová stezka mezi Ratíškovicemi a Hodonínem. Tamní obyvatelé na ni čekali několik let. „Museli jsme směnit pozemky s Lesy České republiky. Trasa končí v hodonínské místní části Pánov. V tamním velkém podniku pracuje dost našich obyvatel. Obrovsky se zlepší jejich bezpečnost,“ přiblížil ratíškovický starosta Josef Uhlík.

Stezka cyklisty chrání před rušnou hlavní silnicí, kudy museli doposud projíždět. „Je to velká pomoc, i když ještě lepší by bylo, kdyby stezka vedla i přes I/55, to je nejhorší úsek,“ řekla Kamila Vařáková z Ratíškovic. Zmíněná silnice totiž leží mezi Pánovem a centrem Hodonína.

Představitelé Letovic na Blanensku plánují cyklostezku, která povede z města na sever až do Pardubického kraje. „Stezka bude dlouhá asi tři kilometry. Se stavbou chceme začít do dvou let,“ sdělil místostarosta Radek Procházka.

Podle krajského koordinátora Besipu Pavla Čížka přispívá oddělení cyklistické dopravy k větší bezpečnosti lidí za řídítky. „Vznik cyklostezek, které spojují vesnice mají obrovský význam. Snižuje se počet nehod,“ poznamenal.

Vybrané cyklostezky na jihu Moravy:

Brno-Slatina – Telnice: asi 12 kilometrů, hotovo na začátku 2020, náklady asi 50 milionů korun

Hustopeče – Starovice: asi 3 kilometry, hotovo v srpnu 2019, náklady přes 10 milionů

Hodonín – Ratíškovice: asi 4 kilometry, funguje od května 2019, náklady 28 milionů

Letovice – Skrchov: 3 kilometry, práce mají podle plánů začít do dvou let, náklady neznámé