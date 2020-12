Tak, jak se celý rok 2020 výrazně kvůli koronavirové pandemii odlišil od všech předchozích, bude jinak vypadat i jeho poslední den v Brně. Letos lidé zřejmě přijdou noční zábavu v restauracích, klubech a barech, určitě nebudou žádné městské silvestrovské oslavy. Alternativou k veselí v ulicích se stane online program.

Už je definitivně jasné, že sejde z původně plánovaného programu na náměstí Svobody a město nechystá ani žádný ohňostroj. „Na začátku roku jsme plánovali, že silvestrovskou noc uděláme jako loni. Chystali jsme videomapping i program. Stejně tak jsme ale chystali Vánoce a všechno jsme to kvůli současné situaci museli změnit. Jedno z rozhodnutí vedení města bylo, že řízený Silvestr letos nebude. Nechceme vyzývat lidi k tomu, aby se shromažďovali v tak velkých počtech, které nejsme schopní korigovat,“ řekla radní pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá z brněnského magistrátu.

Jak dodala, vyhrazené peníze, kterými chtěli radní zaplatit program a videomapping, zůstanou brněnskému turistickému informačnímu centrum, aby pokryly ztráty z Vánoc. „Je samozřejmě méně stánků, méně peněz z pronájmů," doplnila Černá.

Zástupci města neplánují ani žádný oficiální online program. "Prodejní stánky na náměstích budou pak budou do třiadvacátého prosince," poznamenala mluvčí turistického informačního centra Adéla Nováková.

Jelikož aktuálně není na základě platných nařízení noční zákaz vycházení, lidé zřejmě budou moct vyrazit alespoň do brněnských ulic. Přesto je strážníci prosí, aby to nepřeháněli s pyrotechnikou. „Nová brněnská vyhláška umožňuje používání zábavní pyrotechniky poslední i první den v roce a stejně tak v noci z jednatřicátého prosince na prvního ledna neplatí v Brně noční klid. Přesto chceme požádat, aby lidé petardy odpalovali s ohleduplností vůči ostatním lidem i zvířatům,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Strážníků podle něj bude v ulicích zhruba stejně, jako o rušnější noci před nepracovním dnem. „Většinou se potýkají s ojedinělými vandalskými činy, spory mezi známými i kolemjdoucími a v ranních hodinách nacházejí mnoho silně opilých lidí. Loňský rok se ale výrazně vymykal a hlídky jezdily od jednoho případu k druhému. Události bývají spojené s nadměrným pitím alkoholu. Je ale otázka, jaká pravidla pro provozovny a pití alkoholu na veřejnosti budou letos platit,“ poznamenal Ghanem.

To, zda budou moct lidé vyrazit alespoň do nějaké večerní hodiny do restaurací či pít na veřejných prostranstvích, ukáže až o Silvestru platný stupeň PES.

Jiný Silvestr letos prožijí i lidé, kteří chodívali do brněnských divadel, kde pravidelně připravovali silvestrovské programy. Ty si zřejmě zájemci letos v hledišti kvůli koronaviru neužijí. Umělci ale pro ně připravili online alternativu. Originálního Silvestra chystá třeba Janáčkova opera brněnského národního divadla. „Na základě výzvy na Facebooku napsali fanoušci, co by rádi slyšeli a kteří jsou jejich oblíbení sólisté. Z přání vznikl dotazník, kde pak hlasovali pro finální podobu koncertu. V těchto dnech soubor opery koncert na přání natáčí a zveřejníme jej na Silvestra na Youtube Janáčkovy opery,“ uvedla za operu Národního divadla Brno Adéla Biravská.

Speciální silvestrovský program chystají i herci z Městského divadla Brno. „Budeme na Youtube vysílat silvestrovský díl naší nové talkshow MdB Klub. Navíc uvažujeme, že pak ještě pustíme reprízu našeho online vánočního koncertu, který bude mít premiéru dvaadvacátého prosince,“ nastínila mluvčí divadla Kateřina Vižďová.

A lidé se podle ní dočkají i offline silvestrovského programu. „Už jsme na něj zahájili prodej vstupenek. Jediné, co není jasné, je termín, ale lidé se nemusí bát, pokud jej nebudeme moct zahrát jednatřicátého prosince, uvedeme jej klidně třeba i v dubnu příštího roku,“ slíbila Vižďová.

O kulturní zážitek přijdou i milovníci tradičního novoročního koncertu Filharmonie Brno. "Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo, na devětadevadesát procent se ale tradiční koncert poprvé v historii filharmonie neuskuteční. Nic nenasvědčuje tomu, že by se PES přesunul do stupně 2, kdy mohou být na koncertech posluchači. Streamovaný koncert nechystáme, ale malé videopřekvapení ano," sdělila mluvčí filharmoniků Kateřina Konečná.