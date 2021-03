Ministerstvo vnitra rozhodlo jinak. „Pro účely krizového opatření budou okresy Brno-město a Brno-venkov sloučeny do jednoho celku,“ informoval v neděli večer krajský policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že obyvatelé se tak tady nemusejí obávat kontrol mezi městem a venkovem. „Super. Teď už jen aby to opravdu celou dobu platilo,“ vyjádřil se Pavel Urbánek na facebooku Březiny. Její starosta Martin Habáň byl autorem výzvy vládě pro udělení výjimky pro Brněnsko.

Spolu s dalšími starosty totiž předtím kritizovali to, že bez propojení obou okresů by bylo Brněnsko paralyzované. Pocítili by to zejména lidé v malých obcí, kde nemají prodejny potravin a dojíždějí na nákupy do Brna. Brňané naopak poukazovali například na nedostupnost obchodní zóny Modřice s nákupním centrem Olympia.

Většina se totiž katastrálně nachází v okrese Brno-Venkov. „Moc děkuji za všechny zahrádkáře z Brna města, co máme zahrádky v Modřicích, tedy v okrese Brno – venkov,“ vyjádřila se v neděli večer na sociální síti například Brňanka Renáta Čepková.

Na jižní Moravě tak bude od pondělí krizové opatření s omezením pohybu nakonec mezi šesti okresy. Pro překročení jejich hranic na příští tři týdny vláda dala jasně stanovené výjimky. „Například při cestě do zaměstnání, k lékaři, k zajištění nezbytných potřeb blízkých osob, k vyřízení neodkladných úředních záležitostí, zajištění péče o zvířata, účasti na pohřbu nebo cesty za zkouškou,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.