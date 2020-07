Covid a sním spojená vládní opatření drtivě dopadla na letiště v brněnských Tuřanech. Za první polovinu letošního roku letiště odbavilo celkem 27 925 cestujících. To je o čtyřiaosmdesát procent méně než minulý rok.

„Prakticky ze dne na den se u nás na základě rozhodnutí vlády zastavil komerční provoz a my byli tři a půl měsíce bez jakékoli mezinárodní linky s cestujícími na palubě. Samozřejmě, že se u nás život nezastavil a byli jsme k dispozici pro nákladní lety, lety Letecké záchranné služby a podobně, ale k normální stavu to mělo opravdu hodně daleko,“ uvedl pro Rovnost Zdeněk Šoustal, člen představenstva Letiště Brno.

Ztráty půjdou do vyšších desítek milionů korun. „Opatření, která sebou nesl boj s koronavirem, pro nás byla problémem i z důvodu zásadního ovlivnění dlouhodobých jednání o nových linkách. Poslední dva roky se nám dařilo jak provozně, tak i prodávat myšlenku létání do Brna. Na základě naší kontinuální snahy byla dobrá naděje i na nové a dlouhodobější spolupráce. Tato jednání krize ovlivnila především odkladem finálních rozhodnutí. My doufáme, že nebudeme muset začínat zase od začátku,“ sdělil předseda představenstva brněnského letiště Milan Kratina.