V očkovacím průkazu už nebude stačit razítko o očkování proti vzteklině. Každý pes dostane čip s ojedinělým kódem. Bez něj hrozí od ledna pokuta až dvacet tisíc. „Na psa bude pohlíženo jako na neočkovaného, i když tento zákrok podstoupil,“ sdělil mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

Jedním z důvodů, proč se povinné čipování zavádí, je snaha zabránit množírnám v nelegálním chovu psů. „Díky čipům bude mít Státní veterinární správa a jiné orgány přehled o počtu vlastněných psů. Jejich věku, očkování a mohla by tak účinněji pokutovat případné týrání zvířat. Další výhodou bude snazší vypátrání majitele, ať už v případě odcizení nebo ztráty psa, tak v případě trestného činu,“ dodal Vorlíček.

Povinné čipování psů

- Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.

- Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).

- Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

- Cena za mikročip se pohybuje od 120 do 450 korun. U dražších čipů je součástí ceny i poplatek za registraci v databázi.

- Za zavedení čipu si veterináři účtují v rozmezí 300 až 500 korun.

- Pokuta za neoznačeného psa může být až 20 tisíc korun.

V praxi to nefunguje. Aby bylo možné psa podle čipu identifikovat, je nutné, aby jej vlastník hned po očipování zapsal do centrálního registru psů. Zatím to ovšem není povinné. Navíc centrální registr dosud neexistuje. Povinné čipování a evidenci psů však můžou obce nařídit vyhláškou.

Databáze a jejich správu nyní zajišťují soukromé firmy. Evidence však nejsou propojené. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého by centrální registr měl vzniknout do tří let. „Stát vyjde na padesát až šedesát milionů,“ upřesnil.

Čipy mají snímat speciální čtečky. Ty si pořizují například strážníci. Práci jim však komplikuje právě absence centrálního registru a musejí proto procházet jednotlivé databáze.

V některých městech nařídili vyhláškou povinné čipování i registraci psů už před lety. Například v Boskovicích na Blanensku. Tam musí lidé po očipování nahlásit jméno psa, jeho identifikační číslo a svoji adresu. Boskovičtí si nechali udělat databázi, kde mají přes tisíc psů. „Díky tomu jsme schopni vrátit psa majiteli velmi brzy,“ uvedl šéf strážníků David Krátký. Čtyři sta korun za čipování město lidem proplácí.

VERONIKA NOVÁKOVÁ

JAN CHARVÁT