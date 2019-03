Co podle vás stojí za zvýšením návštěvnosti?

Rozhodně je to zaměřením témat, která galerie generuje. Určitě pomohly i nové formáty, třeba dětské vernisáže. Těmito akcemi ukazujeme naši politiku, kterou je nejen přitáhnout široké publikum, ale také třeba vychovávat děti k návyku chodit do muzea umění.

Změnilo se nějak věkové složení návštěvníků?

Předně se ukazuje, že rozhodně neplatí, že by staré umění měli rádi staří lidé a moderní umění zase mladí. Například na naši nedávnou výstavu Inez Tuschnerové, umělkyně řadící se k modernímu umění, přicházeli návštěvníci vyššího věku, a třeba výstavu děl Josefa Šímy navštěvovali lidé napříč věkovým spektrem. Určitě se u nás dá vysledovat nový fenomén, a to, že stále častěji na našich výstavách a akcích dochází k setkávání generací. Už to nefunguje tak, že by přišla na výstavu dejme tomu skupina starších lidí zajímajících se o umění, ale chodí celé rodiny, prarodiče dovedou vnoučata.

Kdo je Jan Press



Narodil se v roce 1976 v Brně.

Vystudoval dějiny umění a muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

V Moravské galerii pracuje jedenáct let.

V pozici ředitele působí od dubna 2013.

Má rád současný český design, táboření a baseball.

Jaká výstava v poslední době přitáhla nejvíce lidí?

Velmi dobrý návštěvnický ohlas měly v poslední době všechny výstavy pořádané s novým konceptem a přístupem v Místodržitelském paláci, který byl vždy předtím chápán jako méně atraktivní. Všechna naše očekávání ale předčila výstava děl Josefa Šímy. Dorazilo na ni přes patnáct tisíc lidí.

Chcete na tomto úspěchu nějak pracovat a na výstavu navázat dalšími projekty?

Nyní připravujeme publikaci, která se bude zabývat právě Josefem Šímou, a předpokládáme, že zaujme všechny příznivce moderního a současného umění. Přesto ji ale primárně cílíme na generaci puberťáků, půjde totiž o odborně vzdělávací publikaci pro teenagery. Kniha bude částečně ilustrovaná, bude v ní i komiks.

Nedávno jste vydali také knihu zaměřenou na dětské čtenáře Jak se dělá galerie. Rozhodli jste se, že teď budete publikacemi oslovovat zejména mladé?

