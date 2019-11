Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Chtějí vyrazit na výlet, ale na vlakové nástupiště se nedostanou. Po schodech totiž nemohou. Tělesně postiženým lidem či rodičům s kočárky se však brzy bude cestovat o něco příjemněji. Železničáři plánují v desítkách jihomoravských vlakových stanic bezbarierový přístup.

Vozíčkářům cestování komplikuje řada překážek. Dostupnost vlaků jím má ulehčit stavba nových výtahů. Plánuje je Správa železniční dopravní cesty. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Pohodlněji se na perón dostanou třeba obyvatelé Šakvic na Břeclavsku a to už od prosince příštího roku. „Moc se těšíme, už jsme postavili i bezbariérový chodník, který vede z nádraží až do centra obce. Pro vozíčkáře to bude velmi pohodlné,“ pochválila šakvická starostka Drahomila Dirgasová. Doposud k nástupišti vedou jen schody.