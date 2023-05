/VIDEO, FOTOGALERIE/ Odhalit tajemství barev mohou návštěvníci na výstavě v zábavním vědeckém parku Vida na brněnském výstavišti. V sedmi barevných pokojích si mohou lidé vyzkoušet jiný pohled na barvy, zjistí, že je nemusí vidět jen jako prostředek k malování. Výstavu si pořadatelé jako první v Česku zapůjčili z muzea v rakouském Klagenfurtu. Pro zájemce je otevřená do konce září.

„Proměníte denní světlo v duhu, oklamete vlastní zrak barevnými iluzemi nebo zjistíte, jak vytvořit bílou za pomocí tří dalších barev,” přiblížila některé z atrakcí manažerka expozice Lucie Čáslavová.

Výstava návštěvníkům zodpoví otázky, zda musí být stín vždy šedý, která barva byla cennější než zlato a zda je černá stejná jako pestrobarevná. Lidé se zde setkají s různými odstíny a dozví se, jak vypadá ultramarínová, šafránová nebo karmínová. Příchozí také zjistí, jaký by byl svět bez barev, odhalí, jakou roli hrají rostliny, živočichové a minerály v získávání barevných pigmentů nebo poznají, jaký význam mají jednotlivá zbarvení v přírodě a jak silně mohou barvy ovlivnit naše pocity a náladu.

Vstup na výstavu si zájemci zakoupí v ceně vstupenky do stálé expozice. Kromě běžného vstupného v ceně 250 korun nebo sníženého vstupného v ceně 150 korun pro děti od tří do patnácti let, studenty nebo seniory mohou využít odpolední vstupenku v ceně 90 korun. Ta platí ve všední dny od úterý do pátku od čtyř do šesti hodin odpoledne. Výstava je určená pro děti i dospělé.