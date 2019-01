Hrušky /VIDEO, REPORTÁŽ/ - Na rybník v Hruškách míří o sobotním odpoledni spousty lidí. Jsou mezi nimi rodiny s dětmi, mládež i lidé dříve narození. Všichni mají jedno společné. Milují hokej a jsou zvědaví na hvězdný tým Martina Dejdara. Známý herec se svými přáteli je totiž ozdobou oslav osmdesátého výročí ledního hokeje v Hruškách.

Exhibiční utkání TJ Tatran Hrušky proti hvězdnému týmu Martina Dejdara HC Olymp v ledním hokeji zažiy v sobotu Hrušky. Lední hokej v obci tak oslavil 80 let. | Foto: DENÍK/Renata Spotzová

Sněžení střídá déšť a pobyt venku není příjemný ani pro diváky, ani pro hráče. „Popravdě, moc jsem se sem netěšil, když jsem ráno uviděl to pekelné počasí,“ přiznává útočník a zakladatel hvězdného týmu Martin Dejdar. Nemohl si dopřát ani hruškovici, která mužstvem a publikem kolovala na zahřátí.

Pochybnosti kvůli počasí měl i organiztátor celé akce Roman Holoubek. „Jsme rádi, že se akce koná i když je takové počasí a hlavně, že dorazilo tolik lidí,“ chválí si nakonec vděčně Holoubek.

Čestné úvodní buly před utkáním vhazují legendy ledního hokeje Vladimír Vymazal a Jaromír Meixner. Po slavnostním ceremoniálu následuje představení všech hráčů moderátorkou Monikou Brindzákoovu. Ta se výtečně ujímá komentování hokejového zápasu i přes nepřehledné situace a „špatný výhled“ s vtipem a elegancí. „Skvělý zákrok domácího brankaře, tři panáky na něj, ale až po zápase, samozřejmě," ozývá se z komentátorského stanoviště.

Hokejová oslava



TJ Tatran Hrušky uspořádal v sobotu odpoledne u příležitosti 80. let ledního hokeje v Hruškách exhibiční utkání mezi domácím týmem proti hvězdnému týmu Martina Dejdara HC Olymp. Na hruškovském ledě zářili Jiří Hrdina, Horst Siegl, Vladimír Šmicer, Daniel Branda, Pavel Vacek, Matyáš Hložek, Michael Beran a další. Za domácí tým vystoupili místním dobře známí Ivan Holoubek, Miroslav Vymazal, Aleš Bubeníček, Michael Uher a další. Oceňovaná byla hlavně těžká práce brankaře Karla Šmerdy.

Všichni hýří optimismem a elánem. Lída Marková s kamarádkou Věrou Dohnalovou z Vyškova reagují hlavně na jméno Horst Siegel. „Můj manžel je velký fotbalový fanoušek, jméno Siegel jsem často slýchávala v souvislosti s tím, že je to náš nejlepší střelec, tak jsem zvědavá, jak mu to půjde na ledě,“ říká Marková. Zájem ženského publika budí i Matyáš Hložek, osobní trenér HC Olymp a současně vítěz soutěže Muž roku 2017.

Zimu zahánějí příchozí u stánků s občerstvěním. „Je pěkná zima, ale toto jsem si nemohl nechat ujít," nechává se slyšet místní Jan Hošek a při tom si tře zkřehlé prsty v rukavicích u rozdělaného ohně. Přibalil si i brusle a po zápase má v plánu zabruslit si na vedlejším rybníku.

Hostující hráči si i přes chumelenici pochvalují technické podmínky. „To snad ani není rybník,“ chválí si hráči HC Olymp krásně vyčištěnou plochu místního rybníka.

Akci zahajuje minuta ticha za všechny hokejisty, kteří už odešly do hokejového nebe. Moderátorka Monika Brindzáková připomíná, že, dnes by slavil narozeniny bývalý československý extraligový hráč a později trenér Ivan Hlinka.

Hned při první třetině je jasné, že domácí tým se silnou fanouškovkou základnou to na ledě nebude mít lehké. HC Olymp vede 2:1. „Ještě jeden, ještě jeden,“ volaly místní roztleskávačky, ale ani tak se Hruškám nepodařilo dát další gól.

Ani ve druhé a třetí třetině se nedaří domácím dostat do vedení. Utkání nezachránila ani poslední třetina s výsledky 2:2. Hosté tedy v exhibičním zápase hraném třikrát sedm minut zvítězili 7:4. Na hattrick však nedosáhnul nikdo.

Celá akce se konala na podporu nadačního fondu Kapka naděje a výtěžek putoval také do LILA Domova pro děti s vrozenými vývojovými vadami v Otnicích. Zásupci TJ Tatran Hrušky předali zástupkyni domovu Lila šek na dvacet tisíc korun.

Po skončení utkání následovala v místní hospodě autogramiáda a focení s hvězdami. Herec, dabér a moderátor zvyklý na zájem publika se nenechal vyvést z míry a velký zájem o svou osobu komentoval slovy. „Teď se se mnou chtějí fotit a za pár let jim to bude viset na záchodě a budou se do toho trefovat šipkami," smál se Dejdar.

Oslava v hostinci trvala až do nočních hodin.

RENATA SPOTZOVÁ