Stejnou zkušenost má i Lukáš Bastl. „Nejspíše létají někam jinam. Dříve jsem se nemusel snažit, abych nějakého viděl. Dnes je to spíše vzácnost,“ sdělil.

Podle ornitoložky Věry Sychrové ubývá čápů na polích. „Kvůli tomu, že jsou pole hustě osazená plodinami, se čápi nedokážou přiblížit k potravě,“ vysvětlila.

Zdůraznila, že je důležité hlídat celou sezonu hnízdění čápů. „K tomu slouží aplikace na adrese www.birdlife.cz/capi, kam více než 650 dobrovolníků z celé republiky zadává aktuální informace o jejich hnízdění,“ řekla. Podle této aplikace se čápi vyskytují nejvíce v okolí Nových Mlýnů a Lednice na Břeclavsku.



Zástupce jihomoravské pobočky České ornitologické společnosti David Horal upozornil, že čápi už tolik nehnízdí na stromech. „Kraj byl v tomto dříve jedinečný. Posledním místem, kde čápi na stromech stále hnízdí, je přírodní rezervace Skařiny u Mikulčic,“ sdělil.



Podle Horala je počet čápů v republice stále stejný, pouze vyhledávají jiná místa ke hnízdění. „V současnosti se potýkáme s problémem, že čápi hnízdí na elektrickém vedení vysokého napětí, na kterém mohou i uhynout. Někteří to bohužel řeší tím, že hnízdo shodí dolů,“ uvedl. Dodal, že situace se dá řešit jinak. „Je možné umístit nástavbu nad vedení, kam by se ptáci přemístili,“ sdělil.



To, že čápi opouští stromy a stále více preferují elektrická vedení, může být podle Horala způsobené vyšším výskytem orlů. „Sice se nepoperou, ale jejich vzdušné hry mají za následek to, že čápi lokalitu opustí,“ uzavřel.

JANA KOPECKÁ