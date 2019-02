Jižní Morava - Poloprázdné třídy středních škol vedly v minulých letech ke slučování, rušení škol a sestěhování dětí do menšího počtu budov. Velká část domů, které žáci, studenti a učni opustili, ale zůstala prázdná a chátrá.

Budovu na Žerotínově náměstí v Brně opustila vyšší zdravotnická škola. Z prostor patřících městu se přesunula do Kounicovy ulice místo elektrotechnické průmyslovky sloučené s jinou střední školou. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Nové nájemce se snaží sehnat například brněnský magistrát do prázdných prostor na Žerotínově náměstí. V objektu, který patří městu, ještě před dvěma lety sídlila vyšší zdravotnická škola zřizovaná krajem. „Přestěhovali jsme ji do naší budovy v Kounicově ulici poté, co se tam díky slučování uvolnilo místo," vysvětlila mluvčí krajského úřadu Denisa Kapitančiková.

Kraj díky tomu ušetřil za nájem a městu zůstaly volné prostory. „V současné době je po patrech nabízíme k pronájmu. Jeden zájemce už se přihlásil, ale dojednáváme podrobnosti a smlouva ještě není hotová. Zbytek je zatím volný," sdělil mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára.

Od loňského září se neučí ani v bývalém odloučeném pracovišti střední odborné školy a učiliště ve Dvořákově ulici v Brně. „Snižujeme náklady na provoz," přiblížil ředitel školy Josef Brouček.

Majitel je kraj. „Na tuto budovu jsme nechali zpracovat znalecký posudek a materiál o záměru prodeje projedná rada kraje," konstatovala Kapitančiková.

Jen částečně využitý je také areál bývalé střední uměleckoprůmyslové školy ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Školáci ho opustili před dvěma lety. Patřil kraji, který ho zdarma převedl na město. „V budově školy nyní funguje vývařovna a ubytovna, které tam jsou v pronájmu. Další prostory nabízíme k využití. Jednáme s místní organizací Paprsek. V areálu školy může vzniknout několik sociálních bytů," uvedl starosta Velkých Opatovic Jiří Bělehrádek.

Většina z víc než třiceti škol, které v letech 2012 a 2013 sloučil Jihomoravský kraj do patnácti, zatím ale používá všechny své budovy. Například hodonínské gymnázium, které se spojilo s obchodní akademií a jazykovou školou. „Původně jsme do čtyř let od sloučení měli přesunout školy do jedné budovy. To ale není možné z kapacitních důvodů. Potřebovali bychom rozsáhlou přestavbu a přístavbu za osmdesát milionů korun. Dokud na to kraj neuvolní peníze, budeme využívat všechny budovy," vysvětlila Bronislava Tomanová z kanceláře školy.

Za rok zmizí třída

Kyjovské Klvaňovo gymnázium spojené v lednu 2012 se střední odbornou školou zdravotnickou a sociální opustí jednu budovu v roce 2016. „V posledních dvou letech ubývá každý rok v každé budově jedna třída, takže za dva roky bude možné úplné sloučení do budovy gymnázia," informoval zástupce ředitelky Jiří Šimeček.

K rušení škol přistoupilo před dvěma lety i brněnské biskupství. Týkalo se gymnázia v Letovicích na Blanensku. „Důvod byl nedostatek žáků. Zájemci mohli přejít do Biskupského gymnázia v Brně nebo do jiných gymnázií v okolí," sdělila mluvčí biskupství Martina Jandlová. V prostorách školní budovy, která patří městu, vznikly byty, památník Letovic a mateřské centrum.

Lidem se slučování škol nelíbí. „V posledních letech se většinou vše změnilo jen na papíře, nanejvýš školy propustily nějaké učitele. Plán, že za tři nebo čtyři roky školy opustí některé budovy, je zcestný. Pár let potom nastoupí na střední školy zase silné ročníky, které už teď jdou do základních škol a zřizovatelé těch středních budou nadávat, že nemají prostory. Dopadne to jako se školkami," myslí si třeba Brňan Lukáš Sopota.

Také Brňanka Marie Lukášová se tohoto kroku obává. „Aby to nebylo jako s mateřskými školami. Dřív byla pomalu v každé ulici, ale pak je rušili. Nyní je skoro zázrak dostat dítě do školky," upozornila žena.