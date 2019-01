Brno - Už rok čeká na nového majitele budova, kde nyní nabízí své služby dívky z nejznámějšího erotického klubu Moulin Rouge. O tom, že je dům k prodeji, už dříve Brněnský deník Rovnost informoval. Nového majitele zatím ale stavba nenašla.

Moulin Rouge v Brně. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Její současná cena je pětačtyřicet milionů korun. Podle informací Rovnosti budovu dřív nabízeli za šedesát milionů korun. Zástupce obchodníků s nemovitostmi Tomáš Matras to ale popřel. „Klient si nepřeje, abychom se k tomu více vyjadřovali," dodal Matras. Již dříve poznamenal, že objekt podle něj nenese žádné stigma kvůli současnému využití.

Podle realitního makléře firmy Real Spektrum Petra Broži to ale může některé kupce odradit. „Je to zřejmě kombinace pověsti a možností využití. Kdyby to fungovalo jako katolická škola, třeba už by dům prodali," prohlásil Broža. Cenu považuje za adekvátní za stavbu v centru.

Nemovitost, kde klub Moulin Rouge sídlí, stojí na rohu Kounicovy a Slovákovy ulice. Dříve sloužil jako pavlačový dům. „Jedná se o cihlový objekt s atriem o čtyřech patrech s vestavbou do podkroví," informoval na webu Matras. Podle něj je dům vhodný k přestavbě na hotel.

Vyjádření provozovatelů klubu i přes opakovanou snahu Brněnský deník Rovnost nezískal.