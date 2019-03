Jde o jejich druhý společný projekt. „Akce měla v Africe velký ohlas, proto jsme se rozhodli v ní pokračovat. Lidem v zapadlých částech země mimo civilizaci budeme v polních podmínkách zdarma měřit zrak. Pokud budeme mít brýle odpovídajících dioptrií, namístě je lidem předáme,“ přiblížila Svojáková.

Lidé, kterým doma leží nepoužívané brýle a mají chuť se do projektu zapojit, je mohou přinést buď do modlitebny církve do Kollárovy ulice, nebo do prodejny Top Optik ve Smetanově ulici.

Nové brýle i ty, které se podaří vybrat, optici upraví a zabrousí do běžných dioptrií. „Hodně nám v tom pomůže i firma Carl Zeiss, která nám věnuje potřebná dioptrická skla,“ zmínila Svojáková.

V Malawi by ráda navázala spolupráci s tamní optikou. „Zbylé brýle, které s sebou přivezeme, bychom jim chtěli věnovat, a pomoci tak i obchodu a podnikání. I když možná jen malou měrou,“ usmívala se optička.