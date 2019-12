Do dějin brněnského sportu nahlíží návštěvníci výstavy Branky Body Brno na Špilberku. Prohlédnou si tam například i mistrovské tituly Komety. Výstava končí na Silvestra. „Jelikož řada exponátů je zapůjčená, prodlužovat ji nebudeme. Dosud ji vidělo osm a půl tisíce lidí,“ řekl mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek.

Do stejného termínu bude na hradě k vidění i výstava o výzkumu mumie slavného pandura, barona Trencka. Tu si zatím prohlédlo tři a půl tisíce návštěvníků.

Výstavy Last minute

- Branky Body Brno (Špilberk) – do 31.12., tituly Komety

- Baron Trenck: Nová tvář legendy(Špilberk) – do 31.12., model slavného vězně

- Muzeum hraček (Měnínská brána) – do 30.12., historické hračky

- Historie potápění v českých zemích (Technické muzeum Brno) – do 29.12., historická potápěčská výstroj

- Říkáme jí sametová (Moravské zemské muzeum) – do 5.1., dobové letáky

- František Vítek – devadesát vůní dřeva (MZM) – do 12.1., sochy

S koncem roku v Brně zavře i unikátní muzeum historických hraček v Měnínské bráně. Kvůli špatnému technickému stavu prostor se expozice musí vystěhovat. „Náhradní prostory pro rozsáhlou sbírku zatím nemám,“ uvedla před časem majitelka hraček Milada Kollárová.

Do konce prosince mají ještě lidé šanci vidět výstavu Historie potápění v českých zemích v brněnském Technickém muzeu. Prohlédnou si na ní například i výstroj prvních potápěčů.

V prvních lednových dnech skončí dvě výstavy Moravského zemského muzea v Dietrichsteinském paláci a Biskupském dvoře. „Byť jsou expozice soch Františka Vítka i výstava o sametové revoluci krásné, musíme uvolnit prostor pro další akce,“ zmínila mluvčí muzea Barbora Javorová.

Výstavy končí i na jiných místech kraje. Ke konci prosince skončí třeba výstava olejomaleb malíře jižní Moravy Antonína Vojtka v břeclavské Galerii 99.