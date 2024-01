Novinka jarní sezony. Z Brna do Bergama poletí Ryanair třikrát týdně

Pravidelná linka z brněnského letiště do italského Bergama by se měla po zimní přestávce na jaře vrátit s častější frekvencí. Vyplývá to z rezervačního systému letecké společnosti Ryanair, která spojení od loňského roku po covidové pauze opět provozuje. Informoval o tom server zdopravy.cz.

