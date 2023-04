To potvrzuje i Markéta Lörinczy, která ve firmě pracuje na pozici vedoucí obchodu a produktu. Lidé si podle ní většího volna váží. Promítá se to pak i do jejich práce. „I z pozice vedoucího vnímám, že lidé jsou odpočatější a chtějí věci dotahovat rychleji. Když jste v soukromém životě spokojení a trávíte dostatek času s rodinou, do práce se opravdu těšíte a máte potřebný elán,“ myslí si Lörinczy.

Obě ženy však přiznávají, že se musely naučit lépe hospodařit s časem, například trávit jej méně na pracovních mítincích.

Ve větší spokojenost svých zaměstnanců i osvojení dovedností takzvaného time managementu, kdy lidé jsou si schopni práci naplánovat a svůj čas lépe využít, doufalo i vedení firmy. Podle prvního průzkumu, který si nechalo zpracovávat, se však zatím podařilo dosáhnout pouze prvního cíle.

„Vidíme více chuti do práce a více pozitivního přístupu. To se potvrdilo a jsme za to rádi. Kolik práce lidé zvládnou, je poměrně obtížné měřit. Výsledky jsou ale zatím takové, že lidé neodpracují tolik, kolik by odpracovali za pět dní,“ uvedla ředitelka pro strategii Zuzana Roznosová, která tak připustila možnost dalších změn.

Zaměstnanci by totiž při zachování standardní osmihodinové pracovní doby měli zvládnout stejný objem práce. Sama Roznosová, která má tříčtvrteční úvazek, si však šest hodin pracovní doby, které by odpracovala v pátek, rozložila mezi čtyři pracovní dny a během nich je tak v práci déle.

Roznosová současně zdůrazňuje, že pracovní týden od pondělí do čtvrtka přinesl jeden nečekaný efekt. Lidé, kteří začali trávit více času s rodinou, chodí častěji do kanceláře. „Zaznamenáváme větší potřebu osobní interakce. Vyvolalo to větší vůli spolupracovat osobně, a to je pro nás pozitivní,“ dodala ředitelka.

Vítaný benefit?

Podle ekonoma Lukáše Kovandy by firmy měly čtyřdenní pracovní týden nadále nabízet jako benefit. Firmy si totiž samy spočítají, zda se jim něco takového vyplatí. Kratší pracovní týden podle ekonoma znamená, že zaměstnavatel získá za stejné peníze méně zaměstnancovy práce, jeho produkce se tím pádem prodraží.

Zkrácený týden budou ve Phonexii testovat do konce června, kdy vedení firmy definitivně vyhodnotí jeho přínos.

