Místo regálů plných knih jen holé stěny, kyblíky s bílou barvou a štafle zahlédnou v těchto dnech Brňané, kteří půjdou Veselou ulicí kolem někdejšího Antikvariátu Alfa. Po kovových písmenech nad hlavním vstupem zůstaly jen hřebíky. A není to jediné místo v centru Brna, které se proměňuje.

Vlastník obchodu s knihami se rozhodl známý podnik přestěhovat dál od centra. Bývalé prostory poslouží jako starožitnictví. „Jsem už v důchodu, zaměstnanci mi odešli. Na dva lidi už by byl obchod velký a nemůžu ho držet,“ zdůvodnil majitel Libor Chloupek.

Antikvariát Alfa bude chybět například Brňanovi Davidu Navrátilovi. „Vždycky jsem se tam zastavil po cestě na Českou,“ zavzpomínal.

V novém prostoru počítá Chloupek s polovičním obratem. Od pondělka je už obchod v Pekařské ulici. Kvůli opatřením proti koronaviru zatím funguje jen jako výdejové místo pro e-shop. „Prostory jsem koupil a šel jsem do vlastního. Sice mám nějaké dluhy, ale lepší platit je, než nájem. V současné koronavirové situaci bych to už ani nezvládl,“ dodal.

Centrum Brna mění podobu

- Z brněnského centra mizí menší podniky a obchody.

- Jedním z důvodů jsou třeba nájmy, už dříve zavřely v Brně domácí potřeby Cimrman či restaurace Koishi.

- Kvůli pandemii koronaviru sice ceny nájmů v Brně mírně poklesly, podniky zároveň ale přišly o zákazníky.

- Dál od centra se také přesunul Antikvariát Alfa, po Novém roce jej Brňané místo ve Veselé najdou v Pekařské ulici.

- V centru naopak přibývají pobočky větších firem, na Moravském náměstí nedávno otevřela nová pobočka řetězce Albert.

Brněnské centrum mění podobu. Noví nájemci přináší jinou nabídku prodejen. Malé podniky si často nemohou dovolit vyšší činži a zavírají, nebo se stěhují dál od centra.

Přestože letos ceny nájmů kvůli koronaviru mírně klesly, právě pandemie připravila prodejny o většinu zákazníků. „Ještě výraznější snížení nájmů lze čekat letos, a to až o deset procent. Menší podniky to ale mají těžší, také však záleží, v jakém sektoru podnikají,“ poznamenal ekonom Lukáš Kovanda.

Jak už dříve Deník Rovnost informoval, v prosinci kvůli viru v Brně po dvanácti letech skončila například restaurace Koishi.

Podle ekonoma Petra Pelce z brněnské společnosti Cyrrus je pro mnoho podniků důležité množství lidí v centru, spousta zákazníků nyní také upřednostní nakupování online. „Časté zavírání je pro malé obchody velká hrozba. Neví, jak se zásobovat a jak reagovat na tržní situaci,“ řekl.

Menší podniky tak nahrazují třeba pobočky velkých firem, které si vyšší náklady dovolí. Už dříve domácí potřeby Cimrman vystřídala Bageterie Boulevard. Na Moravském náměstí v prosinci otevřela nová pobočka supermarketu Albert.

Novou prodejnu vítá například Karolína Ulrichová. „Bydlíme kousek odsud a dosud jsme tady neměli obchod. Určitě sem budu chodit,“ řekla včera před supermarketem.

Podle urbanisty a achitekta Petra Hrůši by neměl podobu centra ovlivňovat pouze trh. „Děje se to v centrech, kde si nadnárodní značky mohou dovolit zaplatit vyšší nájmy, vyšší ceny. Není to pro přirozený život města dobré. S tím, že jsou vysoké ceny, se nedá nic dělat. Dalo by se to ale ovlivnit v rovině regulace od města. Z pozice tvorby regulačního plánu se dají nastavit,“ řekl.

Makléř David Vašíček očekává více problémů až na jaře. "Zatím to není nijak masové. Zažil jsem rok 2008 a trh je z pohledu prodejů pořád velmi dobrý. Myslím, že nás ještě na jaře čeká doba, kdy budou obchodu potřebovat znovu najít nájemníky, protože předchozí to kvůli koronaviru nezvládl," poznamenal.