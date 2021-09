"Od minulého ročníku veletrhu, tedy za dva roky, jsme podle údajů Českého statistického úřadu vyvezli 34.400 plemenných jalovic v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun. To představuje ve srovnání s předchozími dvěma lety mírný nárůst. Nevyvážíme ale pouze živá zvířata, ale i biologický materiál. Za stejné období bylo z Česka vyvezeno 2,8 milionů inseminačních dávek, což v přepočtu na hmotnost představuje čtyři tuny býčího spermatu," upřesnil Kučera.

Vyvážený skot z Česka v uplynulých letech nejčastěji mířil do Turecka, Uzbekistánu, Kazachstánu, na Ukrajinu, do Ruska a do balkánských zemí. Právě to mírně zkomplikovalo možnost účasti obchodních partnerů na letošním ročníku veletrhu Animal Tech. Kromě balkánských zemí jsou totiž všechny tyto destinace na covidové mapě cestovatele tmavě červené nebo červené, představují tedy země s nejvyšším rizikem infekce a pro cestovatele z těchto zemí platí nejpřísnější opatření.

"Naštěstí tvoří velkou část obchodníků velké firmy, které mají pobočky i v jiných zemích. V takovém případě sem přijeli jejich zástupci například z Německa. Pro ty, kdo takovou možnost nemají, budeme soutěžní přehlídky streamovat na internetu, aby si mohli udělat představu o kvalitách našich chovů," uvedl Kučera.

Před pandemií nebylo vůbec zvykem pro komunikaci se zahraničními kupci využívat videopřenosy. "Zvíře nemůžete prodat jako auto, u kterého jsou všechny parametry jasné. Tady funguje osobní kontakt, nákupčí se často rozhoduje citem, podle subjektivního pocitu. A to byl největší problém v době, kdy se hranice zcela uzavřely. Díky tomu jsme se ale naučili využívat při jednání s klienty videonahrávky z exportních stájí, kupec si mohl vybírat podle videa nebo podle streamovaných přenosů," dodal Josef Kučera.

Víc než opatření a omezení související s pandemií komplikují vývoz skotu například politický vývoj v některých zemích, měnový kurz nebo dotační politika jednotlivých států. "Ve vývozu byl například rekordní rok 2018, což ale bylo dáno tím, že Turecko koupilo 17.000 kusů za rok. Teď například víme, že Uzbekistán vypsal pro importéry nové výzvy, takže předpokládáme, že do této země se bude vývoz zvyšovat," podotkl Kučera.