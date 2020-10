Prakticky nulový je v současné době zájem cestujících o lety z brněnského letiště. Vládní nařízení kvůli aktuální koronavirové pandemii ovlivňují podle představitelů společnosti Letiště Brno chování lidí i dopravců. Společnost Ryanair přistoupila v zimním letovém řádu k přerušení pravidelných linek do italského Bergama i anglického Londýna.

Původně plánovaný let kvůli situaci spojené s koronavirem odložila Brňanka Pavlína Hubačková. „Zvažovala jsem ještě cestu vlakem do Chorvatska, ale vzhledem k nejisté a stále se měnící situaci jsem ji raději vzdala,“ svěřila se mladá žena.

Právě kvůli nepředvídatelnosti obchodního prostředí v Evropě společnost Ryanair omezila některé spoje včetně těch z brněnského letiště. „Od března by se měla opět rozlétat denně linka do Londýna. Budoucnost linky do Bergama nyní závisí především na vývoji situace v dalších měsících,“ zmínil mluvčí letiště Jakub Splavec.

Podle statistik brněnské letiště letos odbavilo zatím zhruba sedmnáct procent cestujících oproti stejnému období loňského roku. „Letošní odhadovaná ztráta je mezi šedesáti a pětasedmdesáti miliony korun,“ přiblížil Splavec.

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Petr Pelc předpokládá pokračování omezení činnosti letiště i v příštím roce. „Jako reálné vidím jeho oživení zase až v létě, kdy je veliký předpoklad, že šíření koronaviru už bude potlačeno. Zase začnou fungovat spojení do oblíbených dovolenkových destinací,“ míní odborník.

Rušení leteckých linek v souvislosti s koronavirem nepřekvapila končícího hejtmana Bohumila Šimka, který se dlouhodobě snaží brněnské letiště rozlétat. Zatím marně. Před časem řekl, že Covid-19 je nová šance na restart. „Určitě jsem nemyslel v této době, kdy je situace kolem nákazy takto vypjatá. Výhoda to možná bude, až koronavirová epidemie poleví a běžný život se bude znovu startovat,“ sdělil v pondělí Šimek. Nyní je podle něj téma letiště naprosto mimo aktuální zájmy kraje a jeho obyvatel.

AŽ SKONČÍ KRIZE

Letiště aktuálně není prioritou ani pro budoucí krajskou koalici. „Nevíme, kdy současná krize skončí. Kdy se svět zase rozhýbe a rozlétá. Pak teprve na to budeme v Brně reagovat. Nyní nejsme schopní cokoliv plánovat. Není to výmluva, ale fakt,“ řekl Deníku Rovnost budoucí hejtman Jan Grolich.

Po pouhém roce fungování na jaře dolétala linka do Berlína, nepodařilo se obnovit ani pravidelný spoj do Mnichova. Zástupci letiště nyní jednají o nových trasách do severního Německa, centrální Francie a na Ukrajinu. „Současná situace jednání neohrozila. Destinace, na které cílíme, stále platí,“ ujistil Splavec.