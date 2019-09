Nejdražší položkou je každoročně před Velkou cenou zalistovací poplatek. Letos byl asi sto patnáct milionů korun. „Masa lidí, která při Grand Prix přijede do Brna, tam utratí peníze za ubytování, jídlo či zábavu, což by mělo víceméně vyvážit náklady spojené s pořádáním akce včetně zalistovacího poplatku,“ zhodnotil ekonom Petr Pelc.

Podle něj je význam závodu také v přilákání turistů do města. „Brno nemá tak moc světových turistických lákadel. Velká cena tam přitahuje návštěvníky i ze zahraničí. Pro Brno je důležitá stejně jako například tuřanské letiště nebo výstaviště. A to jsou projekty, které se z veřejných peněz podporují,“ dodal ekonom.

Velká cena v Brně



- náklady za uplynulých pět ročníků: 686 milionů korun



- zisky z uplynulých pěti ročníků: 682 milionů korun



- problém: nedostatek peněz na pořádání, navyšující se zalistovací poplatek pro promotérskou společnost Dorna



- možná řešení: více peněz od státu, využití reklamní plochy, zvýšení ceny lístků



- aktuální stav: jednání o nové smlouvě na pořádání závodů na dalších pět let

Podle ředitele Institutu veřejné správy Filipa Hrůzy si pořadatelé nyní musí vyhodnotit, jestli je pro Brno závod výhodný. „Grand Prix totiž odsává peníze z veřejných rozpočtů na jiné záležitosti. Do jisté míry je to ale politická, a ne ekonomická otázka,“ myslí si.

Do budoucna přitom můžou být náklady na motoristickou událost ještě vyšší. Ve hře je totiž varianta zvýšení zalistovacího poplatku téměř na dvojnásobek.

„Situace není uzavřená, musíme se snažit se společností Dorna vyjednat co možná nejlepší podmínky. Záleží také na tom, do jaké míry je stát připravený na pořádání závodu přispět. Pokud by se naplnily nejhorší scénáře, obávám se, že není reálné, aby město a kraj částku doplatili,“ připustila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Jak už Deník Rovnost informoval, zástupci Jihomoravského kraje i Brna kvůli potížím se získáváním peněz na Velkou cenu jednají také o možnosti využít reklamu. „Podmínka Dorny je, že reklama musí být umístěna na místech, která nezabírají kamery. Limitovaný je také výběr firem, protože pokud má Dorna generálního sponzora, tak nemůže být druhým sponzorem firma ze stejné oblasti,“ vysvětlila Vaňková.

Více peněz můžou pořadatelé v dalších letech získat také ze vstupenek. „Musíme si sednout a říct, jaké náklady vlastně budou. A musíme tomu přizpůsobit přecenění vstupenek,“ uvedl brněnský opoziční zastupitel za hnutí ANO a bývalý primátor Petr Vokřál.