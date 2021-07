Válí se po sobě jako popadané domino, brání lidem v bezpečné chůzi po ulici, občas dokonce visí na stromech nebo stojí zaparkované na střeše zastávky. Sdílené koloběžky budí již několik měsíců vášně nejen v centru Brna. „Není to špatný nápad, ale poslední dobou jsou všude. Nikdo nenastolil žádný řád v tom, kde a jak se mají odkládat. Chtělo by to konkrétní pravidla, nenechávat je stát jen tak, mít parkoviště třeba i s nabíječkami,“ zhodnotil situaci Brňan Lukáš Slatkovský.

V následujících dvou týdnech se proto brněnští radní pro dopravu sejdou se zástupci čtyř městských částí a všemi provozovateli sdílených koloběžek na území města. Cílem má být rozumně vyřešit případnou regulaci kontroverzních dopravních prostředků. „Problém se nejdříve pokusíme vyřešit domluvou a shodou na společném řešení, pokud se ale neshodneme a potíže setrvají, půjdeme cestou restrikcí. Může se tedy stát, že pak koloběžkám zcela zakážeme vjezd do pěší zóny,“ řekl brněnský radní pro dopravu Jan Mandát.

Mezi městské části, které se problémem dlouhodobě zabývají, patří Brno-střed, Brno-sever, Královo Pole a Žabovřesky. Podle starosty Brna-severu Martina Malečka by však konkrétní řešení mělo zaznít z úrovně města. „Je jedno, jak si to zařídí provozovatel, lidé o koloběžky nemůžou věčně zakopávat. Kvůli nim se po chodníku nedá jet s kočárkem a nevidomí mají co dělat, aby se nezabili,“ stěžoval si Maleček. Zároveň dodal, že potíže trvají už víc než rok a půl.

Tvrdá opatření

S vyjádřeními městských částí však nesouhlasí brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Tvrdí, že se situace v posledních měsících naopak postupně zlepšuje. Diskutovaná tvrdá opatření, která by v budoucnu mohla koloběžkám zamezit vjezd do pěší zóny, odmítá. „Zatím jsme přijali domluvu, že pokud uživatel nevrátí dopravní prostředek na konkrétní místo, neukončí tím oficiálně jízdu a z platební karty se mu budou stále strhávat peníze,“ vysvětlil radní.

Potřebná je podle něj především osvětová kampaň, která by lidem pomohla objasnit specifika používání sdílených koloběžek. „Uživatelé se musí naučit vzájemnému respektu v rámci silničního provozu,“ podotkl Kratochvíl. Využití specifického druhu dopravních prostředků bude jedním z témat Evropského týdne mobility. Akce se lidé zúčastní v září na různých místech v Brně.

Problém koloběžky nepředstavují ani pro Brňana Davida Pokorného. „Mám zkušenost, že překáží v minimu případů. Podle mě to je ideální způsob, jak ulevit dopravě a dostat z aut i lidi, co by normálně třeba na kolo nesedli. Určitě bych podpořil co nejpestřejší nabídku dopravních prostředků, ať si každý vybere, co mu vyhovuje,“ komentoval mladý muž.