Podle boskovického starosty Jaroslava Dohnálka přímé spojení s Brnem v rámci integrovaného dopravního systému schází. „Dneska hromada lidí jezdí do Brna autem. Jednak se jim cesta prodražuje, jednak I/43 už je za zenitem své životnosti. Vlak má logiku. Uvidíme, jaké peníze na to budou, nebo ne," řekl.

Při stavbě Boskovické spojky je v plánu modeznizace železniční stanice v Boskovicích i výstavba nové železniční zastávky Lhota Rapotina. Právě v této obci jsou dlouhodobě proti výstavbě. Před pár lety se vyjádřili nesouhlasně ke stavbě železniční trati i v místním referendu. „Je to megalomanská stavba, kdy tady někdo chce postavit šestimetrový násep, na náspu teprve bude protihluková stěna, v některých místech i dva a půl metru. Jestli někdo říká, že to nemá vliv na krajinný ráz, co to je za řeči," reagoval starosta Lhoty Rapotiny Michal Sedlák.

Vznik nové zastávky v obci za výhodu nepovažuje. „Bude v poli, kus za dědinou, to není žádná výhoda. Když se podíváte na Šebetov, Cetkovice, Knínice, tam jsou zastávky také daleko od obce. Jezdí někdo vlakem? Nejezdí," míní Sedlák.

Železniční stanice Boskovice se stane koncovou pro přímé osobní vlaky z Brna. Má tam vzniknout také terminál pro přestup na autobusy. „S tím se pojí výhody jako nasazení moderních vozových jednotek, taktové intervaly dopravy a celkové zvýšení bezpečnosti a kultury cestování, včetně provázání s autobusovou dopravou. Lidem se tak usnadní cesta do krajského města například za zaměstnáním," zmínil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Vlaky linky S2, které budou tuto trasu obsluhovat, budou mít dojezdový čas mezi Boskovicemi a Brnem devětatřicet minut, mezi Boskovicemi a Blanskem čtrnáct minut. „Úspora času bude daná odstraněním přestupu ve Skalici nad Svitavou a úpravou trasy, která umožní vyšší rychlost jízdy," podotkl mluvčí firmy Kordis, která je koordinátorem dopravy na jihu Moravy, Květoslav Havlík.

Ještě výraznější zkrácení cestovních dob ve směru na Brno podle něj získají cestující z obcí Benešov, Suchý, Kořenec, Okrouhlá, Velenov a Valchov, kteří nyní přestupují jak v Boskovicích, tak následně ve Skalici nad Svitavou. „Časová ztráta tímto dvojím přestupem je ještě výraznější. Nově budou mít tito cestující jen jeden přestup v Boskovicích," nastínil Havlík.

Starosta Dohnálek by uvítal u stanice v Boskovicích také vznik parkovacího domu. „Správa železnic řekla, že si umí představit, že jej potom doprojektuje. Může působit v systému park and ride. Lidé i z okolních obcí se sjedou do Boskovic, zanechají tam auto a budou pokračovat přímým elektrifikovaným spojením do Brna," poznamenal. V městském rozpočtu na stavbu parkovacího domu podle něj peníze nyní nejsou.

Stavba Boskovické spojky má dokončenou dokumentaci pro územní rozhodnutí a kladné stanovisko procesu EIA, které posuzuje vlivy na životní prostředí. „Pokud investice získá pravomocné územní rozhodnutí, předpokládáme pokračování v další přípravě. Začátek stavby se dá očekávat nejdříve za dva roky od jeho vydání," uvedl Gavenda.

Stavba je podle železničářů plánovaná na dva roky. Odhadované náklady se pohybují okolo 1,8 miliardy korun. „Stavba je podmíněná i paralelní přípravou přeložky silnice II/374, kterou připravuje Jihomoravský kraj. Obě investice jsou technicky i administrativně provázané," doplnil Gavenda.

Boskovická spojka:



- modernizace železniční stanice v Boskovicích, vznik nové železniční zastávky v Lhotě Rapotině



- začátek výstavby nejdříve 2 roky po zisku pravomocného územního rozhodnutí



- vznik přímého vlakového spojení mezi Boskovicemi a Brnem



- předpokládané náklady 1,8 miliardy korun