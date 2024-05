Předjíždějící řidiči se zájmem vyhlédají z okének a pokračují v jízdě. Najdou se ale i tací, kteří se sešlápnutí plynu nemohli dočkat a netrpělivě se ženou kupředu. Zkušenosti s provozem, který za sebou nadšenci vozidel z padesátých a šedesátých let někdy musí vytvořit, popisuje také mladý majitel Velorexu Ondřej Plecák. „Někteří lidé to pochopí, ale někdo nás kolikrát předjíždí i přes plnou čáru a v zatáčce. To je nepříjemné,” popisuje muž.

Na sraz přijel s manželkou Velorexem, který mu věnoval otec k desátým narozeninám. Od té doby o něj pečuje a má podle něj nevyčíslitelnou hodnotu. Vzpomíná například na historku, kdy mu někdo výměnou za hadraplán nabízel Mercedes. Nevyměnil. „Táta mi vždycky říkal, že i kdybych byl sebevíc ve srabu s penězi, tak tohle se prostě neprodává,” říká Plecák.