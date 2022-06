Minulý rok otevřel nový podnik v brněnské Slatině Jiří Biegun. Funguje od loňského září. „Za prvé to byl můj sen a za další jsem měl naplánované, že ji otevřu, a tak jsem to splnil. Navíc jsem do toho investoval docela dost peněz a nechtěl jsem to dál odkládat,“ vysvětloval Biegun Deníku Rovnost.