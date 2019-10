Do obchodního domu Prior, který stál na náměstí Svobody v Brně, lidé nechodili jen na nákup. „Velkou pozornost tam poutala osobní váha. Byť to dnes zní úsměvně, tehdy neměl každý doma vlastní,“ uvedla Kateřina Theissigová z brněnského turistického informačního centra.

Nedostatkové zboží se Brňané snažili sehnat třeba v prodejnách Tuzex, ve kterých se platilo takzvanými bony. Za nákupy do krajského města jezdil například Jaroslav Parma z Boskovic, protože na Blanensku Tuzex nebyl. „Byl to úplně jiný svět. Ve výloze jsem viděl elektroniku, o které se mi do té doby vůbec ani nesnilo,“ vzpomínal muž.

Lidé navštěvovali také prodejnu Vkus nebo Snaha.