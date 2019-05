Její manžel má osmdesát let. Je diabetik, kterému ze zdravotních důvodů lékaři před dvěma lety amputovali nohu pod kolenem. Kromě toho má potíže i s ledvinami. Léčí se také na hematologii a s plícemi. „Často se mu stává, že se z ničeho nic začne dusit. V tom okamžiku mi nezbývá, než zavolat pomoc. Bohužel, dispečerky bývají velice nepříjemné, jako bych je snad obtěžovala. Ptají se mě, jaký má manžel tlak, jakou má nyní hladinu cukru, s čím se vlastně léčí a jaké léky užívá. V okamžiku, kdy mu jde o život, mi to připadá zcela zbytečné,“ kroutila hlavou Hofrová.

Podle mluvčí jihomoravských záchranářů Michaely Bothové je však skutečně nezbytné, aby dispečeři otázky tohoto typu volajícímu kladli. „Operátor se musí snažit zjistit, jaký je aktuální stupeň zdraví pacienta tak, aby mu mohl poslat odpovídající pomoc,“ vysvětlila Bothová.

Hofrové se tak již několikrát stalo, že dispečerce předčítala například předběžnou propouštěcí zprávu z nemocnice. „Nebyla jsem ani uprostřed stránky a paní operátorka mi jednou dokonce položila telefon. Musela jsem zavolat znovu, aby mi řekla, že mi tedy záchranku posílá. Asi jsem ji začala nudit. Nemám lékařské vzdělání, číst odbornou terminologii nezvládám plynule. Navíc ještě před očima kašlajícího a dusícího se manžela,“ popsala Břeclavanka.

K tomuto konkrétnímu případu jednání dispečerů se mluvčí Bothová podle svých slov vyjádřit nemůže. „Jsme ze zákona vázaní povinnou mlčenlivostí, pokud jde o poskytování informací ze zdravotnické dokumentace,“ zdůvodnila mluvčí.

V případě, že by si pacient nebo jeho nejbližší rodina chtěli na jednání dispečerů záchranné služby stěžovat, mají hned dvě možnosti, jak to učinit. „Pacient by nám musel podat oficiální stížnost. Pokud by si chtěli stěžovat jeho nejbližší, pak bychom mluvili o tak zvaném podání. Potom bychom se začali případem zabývat dopodrobna, poslechli bychom si i monitorované hovory a podobně,“ poradila Bothová.

S tím, že by si pacienti nebo jejich rodinní příslušníci na jednání záchranářů v Jihomoravském kraji stěžovali, se mluvčí nesetkává. „Většinou máme na naši práci pozitivní ohlasy. I negativní reakce však bereme vážně a zabýváme se jimi,“ dodala.

Její slova potvrdila i Sylva Blažková z Rakvic. „Když jsem na linku 155 volala, byli operátoři vstřícní, milí a ochotní,“ podělila se o svou zkušenost Blažková.

Kam se obrátit?

V případě, že jsou pacienti nespokojení s péčí nebo chováním záchranářů, mohou podat oficiální stížnost.

Pokud se jednání nezamlouvá rodinným příslušníkům nebo blízkým pacienta, musejí podat stížnost, tak zvané podání.

Spojit se se záchranáři mohou lidé i prostřednictvím webu www.zzsjmk.cz, kde v sekci kontakty naleznou podsekci vaše názory.