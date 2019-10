Čtyři roky života keňských ochranářů bojujících o zachování vymírajícího druhu bílého nosorožce. Film Kifaru s tímto tématem získal hlavní Cenu ministra životního prostředí Richarda Brabce. „Snímek je velmi naléhavý v tom, jak každému z nás sahá hluboko do svědomí. Především proto, jestli opravdu pro ochranu přírody a životního prostředí děláme dost a jestli konkrétně my sami nemůžeme dělat více," okomentoval svůj výběr Richard Brabec.

Cena prezidenta festivalu doputovala k českým filmařům. Vyhrál ji totiž snímek z cyklu Češi zachraňují, který má za cíl navrátit velké kopytníky do opuštěného vojenského újezdu u Milovic. „Návrat zubrů, praturů či divokých koní do naší přírody je sám o sobě velmi zajímavý, ale především ukazuje cestu, jak díky přírodním procesům vrátit do naší krajiny hmyz nebo jiné bezobratlé. Film ukazuje jednu z cest jak obnovit některé ekosystémy přirozenou cestou,“ komentuje festivalový prezident Ladislav Miko.

Výhercem v kategorii Krásy přírody se stal norský film Královna mizející říše, který zobrazuje dramatické změny ekosystému na Špicberkách v důsledku změn klimatu. Slovenským filmařům se podařilo odnést cenu za nejlepší Středoevropský film se snímkem Stín jaguára mapující poslední přírodní Indiány Hodi.

Letošní snímky letos vedle Ladislava Mika hodnotil česko-novozélandský filmový režisér Michael Havas, popularizátor environmentální osvěty Milan Hulán, dokumentaristka Olga Menzelová, ochranářka Blažena Hušková, režisér Jan Svatoš, držitel Českého Lva Martin Čech a Irene Lucius, ředitelka Světového fondu na ochranu přírody (WWF) pro střední a východní Evropu.

Všechny vítězné filmy mají návštěvníci festivalu možnost vidět v rámci Velké filmové soboty 12. října 2019 v univerzitním kině Scala. Registrace na jednotlivé projekce probíhá na webových stránkách Ekofimu, vstupné je zdarma.

VERONIKA KUSALÍKOVÁ